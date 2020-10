Jojo Todynho está com os ânimos à flor da pele em A Fazenda 12. A cantora não se deu bem na gestão de fazendeiro no comando de Juliano. Primeiro ela perdeu seu posto preferido na casa, cozinhar, e ficou responsável por ajudar na limpeza da parte interna da sede.

Mas o que está deixando Jojo muito brava é a sujeira deixada no fogão por Mirella e Victória que estão cozinhando para os peões essa semana. A cantora chegou a desabafar que as cozinheiras da semana não tem coragem de limpar o fogão depois que cozinham, e o eletrodoméstico está imundo. Vem saber o que Todynho confidenciou à Lidi Lisboa.

Jojo Todynho Fica Revoltada Com Sujeira

Não está sendo uma semana fácil para Jojo Todynho em A Fazenda 12. Depois que Juliano assumiu a liderança como fazendeiro, a cantora não pode fazer uma das atividades que mais gosta na casa: cozinhar. Para piorar, ela teve que passar sua função à sua arqui-inimiga na casa, Mirella. E agora a situação ficou insustentável de vez, já que Victória e Mirella fazem uma baita sujeira para preparar as refeições, e não s incomodam de cozinhar em meio a sujeira.

Indignada com a “zona” que virou o fogão de A Fazenda 12, Jojo Todynho afirmou que não irá limpar a sujeira causada pelas cozinheiras da semana. Jojo chegou a desabafar com Lidi Lisboa na dispensa da casa: “Aquele fogão, dois dias sujo. Eu não limpo, não”.

Lidi por sua vez concordou com Jojo em A Fazenda 12: “Por isso que eu surtei hoje, que eu quase chorei. Já não tinha muita opção pra comer e é uma sujeira! Respira.”

Mas Jojo Todynho estava muito revoltada com a falta de higiene de Mirella e Victória que não se incomodaram em preparar as comidas em um fogão completamente sujo.

Como é que fica dois dias sem limpar o fogão. Olha a nojeira. Eu não vou limpar, não. Não sou nenhuma vagabunda.

Discussão e Noite de Pizza

Foi ao ar ontem a discussão entre Mirella e Lidi Lisboa. Tudo começou quando Mirella resolveu trocar uma calcinha molhada por uma seca dentro do reservado. Mas essa atividade é proibida em A Fazenda 12. Os peões devem usar o banheiro apenas para fazer suas necessidades.

Com isso os confinados em A Fazenda 12 acabaram levando mais uma punição. Lidi Liboa quis saber quem foi o responsável, e Mirella assumiu a culpa mais aos gritos fazendo pouco caso da casa ficar mais 24h sem água.

Lidi Lisboa explodiu e disse que não suporta Mirella desde o primeiro dia em que ela a viu na casa. A funkeira por sua vez começou a perseguir Lidi pela casa afim de que a atriz explodisse de vez, mas Victória conseguiu segurar a cantora.

Depois do barraco os peões tiveram que enfrentar uma prova dentro de A Fazenda 12. A dinâmica consistia em dividir os peões em dois grupos. A tarefa de cada grupo era passar uma bolinha de um cano para o outro e depois despeja-la em um recipiente. A disputa era feita em dupla. O grupo vencedor foi o azul que era formado por Jakelyne, Mariano, Mateus, Lipe, Lidi, Jojo Todynho e Raissa. Como premio o time azul teve direito à uma noite regada a pizza e vinho na parte externa da casa.

Noite de Votação

Nessa terça-feira, será formada a sétima roça de A Fazenda 12. O Fazendeiro da semana, Juliano ainda está na dúvida se indica Raissa ou Lipe, mas o jornalista deverá indicar o ex-MTV. Já a casa, ao que tudo indica deverá dividir seus votos em Jakelyne e Victória.

Vale lembrar que o poder da chama vermelha do lampião do poder permitirá que o peão simplesmente troque o quarto indicado do Resta 1, por qualquer outro participante. Será que Biel ficará com esse poder ou passará para outra pessoa?