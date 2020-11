A votação para a formação da oitava roça de A Fazenda 12 não trouxe muitas surpresas, mas levou ao público o rompimento de vez de qualquer aproximação entre Biel e Jojo Todynho. O cantor foi o mais votado pela casa e sua discussão com Jojo foi marcada por uma polêmicas daquelas.

Já Juliano Ceglia foi indicado pela Fazendeira da semana, Jakelyne, sem grandes surpresas. Mateus foi indicado por Lucas através do poder da chama vermelha e no resta 1, os participantes de A Fazenda 12 não salvaram Tays Reis que completou a berlinda. Vem saber o que rolou.

Votação de A Fazenda 12 para Oitava Roça

A Fazenda 12 teve mais uma formação de roça nessa última terça-feira. Para a oitava eliminação, por enquanto, estão indicados Juliano Ceglia, Biel, Mateus Carrieri e Tays Reis.

Juliano Ceglia anda meio desanimado quanto ao jogo, principalmente depois que suas duas aliadas foram eliminadas nas últimas semanas, Luiza Ambiel e Victória Villarim. O jornalista resolveu “se jogar” na votação direta com o público para saber se está no caminho certo de A Fazenda 12, ou se está no caminho certo para voltar para casa. Ceglia então acabou indicado por Jakelyne, a fazendeira.

Já Biel foi o mais votado pela casa. O voto mais polêmico recebido pelo cantor foi o de Jojo Todynho. A funkeira lembrou de uma fala de Biel durante uma das festas de A Fazenda 12 e disse que o cantor chegou a dizer que ela não gosta dele por ele ser branco. Jojo disse que “racismo reverso” não existe e disse que não gosta do cantor pelo conjunto da obra e não tem a menor vontade de se aproximar do artista.

Poder da Chama Vermelha Cria uma Nova Inimizade

Em A Fazenda 12 as afinidades são muito importantes. E o poder da chama vermelha deixou bem claro isso nessa semana. Lucas Selfie era o detentor do Lampião do Poder, e escolheu ficar com a chama vermelha e de entregar a chama verde para Lipe Ribeiro.

Essa semana, o poder da chama vermelha escolhido pelo público de A Fazenda 12, excluiu o puxamento da baia pelo peão mais votado da casa e deixou a terceira indicação para o detentor da chama, que poderia escolher qualquer participante, dentro e fora da baia que não fosse a fazendeiro da semana. Lucas então decidiu indicar Mateus, que estava na baia. O ator disse que realmente não consegue ter muita aproximação com os jovens da casa.

O poder da chama verde foi entregue a Lipe, e essa semana o detentor dessa carta poderia ter imunidade ao resta 1 e ainda dar mais uma imunidade a outro participante. O empresário que participou do De Férias com Ex, escolheu salvar Lidi Lisboa.

Tays foi para berlinda através do Resta 1. No final da dinâmica, Raissa teve que escolher entre Mariano e Tays. Muito indecisa a vice-Miss Bumbum acabou optando pelo sertanejo e revelou que teve um sonho com o cantor. Tays ainda teve que bloquear um dos roceiros na prova do fazendeiro de A Fazenda 12. A cantora resolveu atender o pedido de Juliano Ceglia e vetou sua participação na prova que acontece hoje. Quem será o novo líder do reality da Record.

Veja Quem Votou em Quem