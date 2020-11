Juliano Ceglia foi o oitavo eliminado de A Fazenda 12. O jornalista estava um tanto cabisbaixo durante o programa, e tudo indicava que ele já sentia que iria deixar o reality. Nos últimos dias, Juliano disse em alto e bom som aos quatro cantos da casa que estava disposto a sair, e que caso ficasse tocaria até o sino.

Agora, a aliança entre o grupo “minoria” está totalmente desfeita. Depois da eliminação, Juliano Ceglia participou da Cabine de Descompressão e negou durante entrevista a participação de um plano para causar a expulsão de Raissa de A Fazenda 12, e disse que ela sabe muito bem o que está fazendo: “Louco não rasga dinheiro.”

Juliano Ceglia É Eliminado de A Fazenda

Após uma semana sem arquitetar muitos planos e ficar a base de muita reflexão, Juliano Ceglia acabou eliminado de A Fazenda 12 na noite da última quinta-feira. Há algumas semanas o jornalista disse que estava com muita saudades dos filhos, e chegou a dizer para Luiza Ambiel (que ainda estava na casa) que estava disposto a deixar a casa e até tocar o sino.

Mas depois, a aliança com Biel deu um novo gás no jornalista, que se empolgou com o jogo. Juliano e Biel ainda conquistou parte de um grupo que acabou desfeito e uniu forças com Mirella, Victória e Luiza Ambiel. Mas semanas depois, a ex-Banheira do Gugu foi eliminada e na semana seguinte a bailarina também deixou o programa, isso desanimou e muito Juliano.

Para piorar o clima em A Fazenda 12, Juliano Ceglia ficou bem decepcionado depois que o carro de som invadiu as proximidades do reality pedindo que Mirella se afastasse dele e de Biel e que confiasse apenas em Stéfani. Ai acabou a vontade de jogar de vez.

Na noite de ontem, após demonstrar ao público que não queria mais ficar em A Fazenda 12, Juliano Ceglia recebeu apenas 29, 43 %. Mas Tays Reis também não foi bem na votação e ganhou 31, 25% da preferência do público. Já Mateus Carrieri se saiu melhor conquistou 39, 32%, o mais votado.

Cabine de Descompressão

Depois de deixar A Fazenda 12, Juliano Ceglia participou da Cabine de Descompressão, apresentada por Victor Sarro. Durante a entrevista o jornalista negou arquitetar um plano para que Raissa ficasse nervosa, atacasse alguém e fosse expulsa. Mas admitiu que queria que a vice-Miss Bumbum 2017 fosse solta durante a discussão, para que quebrasse (os objetos) e fosse expulsa.

Ali, ela já tinha feito um monte de ataque e quebrou a casa inteira. Quando ela viu a regra que não podia quebrar que seria expulsa, ela parou de quebrar. Ah, então aquela pessoa que toma remédio, que tem problema e tem que ser controlada parou de quebrar. Ou seja, louco que rasga dinheiro não é.

Mas os apresentadores contestaram dizendo que ele e Biel foram flagrados pedindo para que ninguém segurasse Raissa durante a briga externa (de A Fazenda 12) e ele admitiu que gostaria que ela quebrasse a casa para ser expulsa.