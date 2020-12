A formação da roça essa semana irá deixar os peões de cabelo em pé. Isso porque eles nem imaginam que a produção de A Fazenda 12 mudou totalmente o esquema de votação entre os participantes. Na verdade, depois de algumas especulações, Lipe Ribeiro, em conversa com Lidi Lisboa acabou adivinhando como será a formação da 12ª roça.

Segundo informações do apresentador Marcos Mion, na noite dessa terça-feira 01, os peões da sede votaram nos participantes da baia, e vice-versa. Além disso terão as indicações do fazendeiro e também o quarto lugar que será uma indicação do detentor do Lampião do Poder, que essa semana é Mariano.

Lipe e Lidi Lisboa Conversam Sobre Roça Dessa Terça Em A Fazenda 12

Umas das grandes incógnitas dessa terça-feira, 1 de dezembro é tentar acertar qual a formação da 12ª roça de A Fazenda 12. Durante a manhã, Lipe e Lidi Lisboa pensaram nos possíveis cenários da votação.

Em um dos momentos, Lipe chegou a acertar como será o esquema de votação dessa semana.

Mas existe a possibilidade também de a casa votar na baia e baia votar na casa, aí vai ser louco. Aí você não vai, porque eu, Biel e Teté não vamos votar em você. O Biel eu não sei. Entre você, Mariano e Tays. Eu vou ter que votar na Tays, Teté vai na Tays, Jojo vai em você. Nossa senhora! Que me*** que vai dar isso. Vai ser massa hoje!

Os amigos também conversaram sobre a falta que sentem de Lucas Selfie que saiu há duas semanas de A Fazenda 12. Lipe e Lidi imaginaram uma final com os três amigos. “Imagina nós na final? “indagou a a triz, e Lipe respondeu: “Ia ser demais.”

A Face de Jakelyne

Ainda falando sobre a saída de Lucas Selfie, Lipe acabou comparando o jeito de Lucas e Jakelyne na casa, e disse que os dois são articuladores, portanto, Jake também pode ter fortes chances de sair do jogo, caso vá para eliminação.

Se o cabeçudo (Lucas Selfie) saiu porque jogava, Jake indo pra uma roça não sei se volta. Ela joga igual ou pior, só que ele falava (…) Mas ele jogava desde o começo. Só consigo ver isso, porque ele se dava bem com todo mundo. Ele que alegrava as festas, nunca fez me***. E ele se dava bem com todo mundo, por isso acho que pode ter sido isso (…)

Dúvida do Fazendeiro

Vale lembrar que Mateus Carrieri ainda tem dúvidas sobre quem ele irá mandar para roça. O ator chegou a oferecer uma possível indicação para Tays ir para roça, vencer a prova e virar fazendeira. A conversa aconteceu depois da cantora dizer que estava triste por não ter vencido nenhuma prova em A Fazenda 12.

Mas Tays achou muito arriscado se jogar na roça para depois virar fazendeira, fora que ela teria que driblar um possível veto ainda na formação da roça, vencer a prova. Por tudo isso, Tays achou melhor deixar para lá a oferta de Mateus.

Por enquanto o voto de Mateus Carrieri ainda não está definido, mas ele já deu indícios que irá votar em Jakelyne, já que não engoliu ainda a puxada de baia que a Miss deu nele na última semana. O ator também pode puxar Lidi Lisboa que é seu desafeto na casa desde o início de A Fazenda 12.

A baia dessa semana é formada por Jojo Todynho, Stéfani Bays, Biel e Lipe Ribeiro. Eles poderão votar em Mariano, Lidi Lisboa, Tays Reis e Jakelyne Oliveira. Claro que o poder da chama verde ainda pode impactar nesse quadro de votos.

Lembrando que o poder da chama vermelha dessa semana, que está nas mãos de Mariano, irá levar a pessoa “premiada” direto para o quarto banquinho da roça de A Fazenda 12. Quem será que o sertanejo irá mandar para os banquinhos dos rejeitados?