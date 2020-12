A primeira dupla de finalistas de A Fazenda 12 já está mais do que confirmada: Biel e Jojo Todynho, isso significa que Lidi Lisboa não conseguiu superar a temida roça de Titãs, formada no último domingo.

A atriz da Record TV conquistou apenas 16,51% do total dos votos dos espectadores de A Fazenda 12. A porcentagem de Biel e Jojo não foram divulgadas para não apontarem “um suposto” favoritismo de algum participante. No entanto, pesquisa feita pelo UOL mostrou uma vantagem considerável entre a cantora e o funkeiro, mostrando que Jojo é uma forte concorrente ao prêmio de R$1,5 Milhão.

Lidi Lisboa É Eliminada em Roça de Gigantes de A Fazenda 12

Lipe Ribeiro não tomou uma decisão muito acertada em colocar sua amiga, Lidi Lisboa em uma roça poderosa com Jojo Todynho e Biel. Os “protagonistas” já “eliminaram” outros competidores em berlindas bem disputadas em A Fazenda 12. Mas o ex-MTV atendeu a um pedido da própria atriz que não queria ir para uma eliminação ao lado dele.

Jojo foi a primeira a ser informada por Marcos Mion que estava na final de A Fazenda 12. A cantora disse que não estava bem nos últimos dias por inúmeros motivos e isso refletiu inclusive na despedida sem emoção do seu amigo, Mateus Carrieri. A ao deixar o espaço da eliminação, Todynho desejou sorte aos colegas, mas também não distribuiu abraços. Lidi Lisboa ficou visivelmente incomodada com o salvamento de Jojo, seu desafeto na casa em vários momentos.

No caminho até a sede, Jojo foi falando das saudades que está da família e que só está no reality por causa de sua avó, Dona Rita.

Meu Deus do céu. Jesus, tu conhece o meu coração e sabe o quanto estou sofrendo. Eu tô aqui pela minha vovó. A única mulher merecedora de tudo que eu tenho. É ela, Rita Maria.

Despedida Emocionante

Na sequência Marcos Mion anunciou que Biel também estava na final de A Fazenda 12 e que Lidi Lisboa, apesar de eliminada, ainda teria muitos compromissos com os colegas de confinamento.

A atriz usou seu espaço de despedida para agradecer o carinho de Marcos Mion. Lidi disse que cada vez que o apresentador falava seu nome ela se sentia acolhida em meio a uma disputa tão acirrada, e que ele conduz a atração muito bem. Mion disse que não esperava o elogio ali, ao vivo, naquele momento e ficou emocionado. Lidi, inclusive, elogiou a pulseira que o apresentador estava usando e que foi feito por sua filha, Donatella.

Depois do programa, Marcos quebrou protocolos e foi até o estúdio onde Lidi estava gravando a cabine de descompressão para agradecer o carinho da atriz.

Eliminação de Terça

Nessa terça-feira, em A Fazenda 12, mais dois finalistas serão escolhidos pelo público em uma nova roça que também foi formada no último domingo. Dessa vez Lipe Ribeiro, Tays Reis e Stéfani Bays se enfrentarão na berlinda.

Os dois peões que se salvarem dessa disputa, se juntarão à Jojo Todynho e Biel para a grande final que acontecerá na quinta-feira.

Segundo pesquisa de votos pelo porta UOL, Tays Reis lidera a votação para continuar no reality da Record TV. Em seguida, vem Stéfani Bays e por último Lipe Ribeiro.

Vale lembrar que Lipe Ribeiro é um dos peões que mais ganhou prêmios nas competições internas de A Fazenda 12. No programa do Rodrigo Faro, o empresário também se destacou e ganhou diversas vezes prêmios em dinheiro. No último domingo, Lipe faturou um carro zero quilômetro, na gincana final.

A Fazenda 12 termina sua temporada como o programa mais assistido da grade da Record TV. O reality também foi melhor na audiência que seu concorrente da Globo, The Voice Brasil, que também levará seu episódio final nessa quinta-feira, 17.