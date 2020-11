A Fazenda 12 – Lidi Lisboa critica Jojo como fazendeira e dispara: “já tá claro quem vai ganhar”

A Fazenda 12 segue a todo vapor e agora com a primeira gestão de Jojo Todynho como fazendeira. Mas parece que o “reinado” da cantora não está agradando todo mundo. Lidi Lisboa está incomodada com as “ordens” de Jojo e comentou isso com Mirella e Stéfani.

A crítica a Jojo também se estendeu também para Mariano, que está na disputa pela permanência na casa com Mirella e Stéfani. Lidi Lisboa ainda disse que parece que está claro quem irá ganhar A Fazenda 12. Vem saber o que rolou e também o que as pesquisas preliminares dizem sobre quem irá sair do programa essa noite.

Lidi Lisboa Não Aprova Jojo Todynho Como Líder de A Fazenda 12

Ainda nem completou 24h que Jojo Todynho conquistou o cargo de fazendeira de A Fazenda 12, mesmo assim já foi suficiente para Lidi Lisboa não gostar da maneira como a cantora está conduzindo as atividades da casa,

Jojo Todynho, por exmplo, acordou Lidi Lisboa essa manhã para que ela ajudasse Biel nas atividades da casa. Aliás, apesar de ainda não ter dado muito tempo para avaliar a gestão de Jojo, Lidi fez questão de comparar o comando da cantora com o reinado de Biel.

O Biel, pelo menos, no legado dele foi ótimo. Ele foi muito justo. Ele foi muito bom no legado dele. Esse menino me ajudou tanto que não posso falar nada. Ele ajudou todo mundo.

Lidi ainda comentou com Mirella e com Stéfani que Lucas Selfie deve estar revoltado com os desdobramentos de A Fazenda 12 e que muita coisa que acontece no reality não é justo. Lidi chegou a dizer que tudo indica que o reality da Record já tem um vencedor: “Já tá meio claro quem vai ganhar.”

Stéfani Reflete Sobre Roça

Stéfani, Mateus e Mirella irão disputar logo mais a permanência em A Fazenda 12. Mas, em clima de despedida, a ex-participante do De Férias com o Ex, da MTV fez um balanço de sua atuação na casa e disse que prefere sai e construir uma amizade com os integrantes de A Fazenda fora do reality do que criar um ódio mortal para sempre.

Acho que eu prefiro levar uma amizade lá fora do que ficar até o final se matando e virar inimigo, pegar um ranço. Prefiro ser amiga das pessoas lá fora do que dentro de reality show, que é tudo mais complicado, mais competitivo. Quem tá lá fora não entende. É melhor do que ficar aqui até o final e ficar nesse desgaste emocional e ficar se queimando por tão pouco.

Stéfani acredita que Mateus está usando Jojo Todynho para permanecer no jogo.

Mateus Está Com Medo de Deixar A Fazenda 2020

Em sua terceira roça em A Fazenda 12, Mateus está com medo de deixar o programa por concorrer com duas adversárias conhecidas do público jovem. Em conversa com Lipe Ribeiro, o ator disse que gostaria de ficar pelo menos entre os dez finalistas.

Lipe então ressaltou uma vantagem de Mateus em relação a Mirella e Stéfani em A Fazenda 12: “Elas encaram uma divisão de torcida que você não tem.” O ator de 53 anos concordou e ainda completou: “Se fosse com a Jojo, ia ser muito mais difícil.”

Por falar em Jojo, a cantora se mostrou totalmente solidária e positiva para seu melhor amigo da casa, Mateus Carrieri: “Você vai ficar, Teteu. Confio. Vou estar torcendo por você o tempo todo.”

Eliminação de Quinta

Segundo pesquisa do Portal UOL, Mateus está na frente para ficar em A Fazenda 12. Mirella e Stéfani estão tecnicamente empatadas na pesquisa, sendo que Mirella leva um pouco mais de vantagem sobre a amiga, que inclusive não está ligada diretamente à computação dos votos do programa da Record TV.

Vale lembrar que Mirella foi indicada por Jakelyne e vetada da Prova do Fazendeiro Roça 10 por Mariano, por esses motivos a cantora não está suportando ouvir e nem olhar nos rostos do casal de A Fazenda 12. A pergunta que não quer calar é: Quem será o eliminado da semana que não irá aproveitar a festa na sexta-feira. A revelação será feita ao vivo, por Marcos Mion, na noite de hoje pela Record TV.