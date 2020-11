A Fazenda 12 segue a todo vapor na tela da Record TV. E na tarde de hoje os peões tiveram que se organizar e almoçarem juntos dentro da sede, já que na parte da tarde passarão por uma dinâmica de um patrocinador.

Mas nem todo mundo resolveu aproveitar o momento de reunião na hora da refeição. Lidi Lisboa optou por almoçar sozinha depois de todo mundo. A atriz esta cismada nas últimas horas e acredita que pode ser alvo da fazendeira da semana Jojo Todynho. Vem saber o que os peões falaram durante o almoço.

A Fazenda 12 Tem Tarde de Reunião, Mas Também de Isolamento

Próximo de mais uma formação de Roça, os peões de A Fazenda 12 sempre ficam tensos, mas a brincadeira da discórdia mexeu bastante com os ânimos de alguns participantes. Lidi foi a mais abalada, ela, assim como Biel e Raissa foram votados pelos seus colegas como os que menos merecem ganhar reality.

Durante a dinâmica Lidi ainda teve um atrito com Jojo Todynho e depois discutiu feio com Mateus Carrieri. Por todos esse motivos, talvez, Lidi não quis almoçar junto com os outros peões. Enquanto Biel, Tays Reis, Jojo Todynho, Jakelyne Oliveira, Raissa Barbosa, Mariano, Lipe Ribeiro, Mateus Carrieri e Stéfani Bays comeram juntos, Lidi decidiu comer sozinha na grande mesa de jantar de A Fazenda 12.

Tema do Almoço

Um dos temas do almoço foram os elogios feitos aos peões que prepararam a comida: Mariano e Tays Reis. A cantora baiana revelou que não tem o costume de cozinhar na sua casa, mas sua família é muito prendada na cozinha.

Eu não cozinho em casa. Só tem cozinheira, eu vou fazer o que? Minha vó cozinha, minha tia cozinha, eu vou limpar. Agora quando voltar minha tia vai me colocar: ‘ué? Não cozinhava lá pra 20? Lá em casa o pessoal é exagerado – disse Tays em A Fazenda 12.

A cantora de A Fazenda 12 também elogiou o tempero de sua mãe e disse que existem restaurantes nomeados que a comida não é tão bem temperada: “O que a minha mãe faz é surreal. Tem restaurante que não é tão bom quanto a comida dela.”

Lidi Lisboa Almoça Sozinha

Depois que todos fizeram a refeição, Lidi foi comer sozinha. A cena chamou a atenção, já que a atriz se destacou comendo em uma das pontas da mesa. A atriz de A Fazenda 12 chegou a reclamar da falta de organização dos peões ao entrar na dispensa para pegar papel toalha e dar de cara com uma bagunça dentro do armário.

“Não aguento mais essa porquisse”

O almoço preparado por Mariano e Tays contou com uma farofa deliciosa preparada pelo sertanejo, que também foi elogiado.

Essa semana Jojo teve que se afastar da cozinha, uma das tarefas preferidas da cantora em A Fazenda 12. Por ser fazendeira, Jojo tem que ajudar os peões de forma geral nos tratos dos animais e também da horta do reality. Mas a funkeira fez questão de elogiar a performance de Tays e Mariano comandando as panelas.

Votação a Noite

Agora na parte da tarde os peões participarão de uma atividade envolvendo um dos patrocinadores. A noite, A Fazenda 12 irá formar sua décima primeira roça. Dessa vez a dinâmica será um tanto quanto diferente.

Depois da fazendeira indicar o nome para o banquinho, os peões da sede poderão votar somente em quem está na sede. Na sequência, a baia poderá votar somente em quem está na baia. Ou seja, mais votado da casa não poderá escolher ninguém. O quarto indicado será pela dinâmica do resta um.

Aliás o poder da chama vermelha dessa semana em A Fazenda 12 será justamente uma espécie de imunidade. O peão detentor do poder poderá iniciar a dinâmica do Resta Um, já adquirindo a imunidade e sem precisar ser salvo por ninguém.