A Fazenda 12 segue a todo vapor e tem peão que já sabe o que fará com seu poder, caso seja uma imunidade. Lipe Ribeiro que foi o vencedor da Prova do Fogo da semana e parece que sabe que o poder da chama vermelha irá imunizar um peão mais outra pessoa.

Além do poder da chama vermelha, Lipe também terá o poder da chama verde que será divulgado somente na noite dessa terça-feira, quando os peões indicarão os nomes para o início da formação da roça. Vem saber quem Lipe pretende proteger.

Lipe Decide Quem Irá Proteger Com o Poder de Fogo em A Fazenda 12

No último domingo foi ao ar, pela Record TV, a Prova de Fogo de A Fazenda 12. Confusa e com um grau de dificuldade elevada ao quadrado, a dinâmica deu os poderes do Lampião para Lipe Ribeiro que contou com a ajuda de Jakelyne Oliveira.

Um dos poderes foi escolhido pelo público através de um aplicativo. O poder da chama vermelha irá dar imunidade a pessoa que ficar com ele e outra imunidade a quem esse peão escolher. Lembrando que Lipe poderá dar esse poder a outro peão. O poder da chama verde será divulgado durante a formação da roça dessa semana.

Durante bate-papo nessa manhã de segunda-feira, Lipe Ribeiro conversava com Lidi Lisboa e disse para a peoa que caso ele ganhe uma imunidade, ele dará esse benefício a ela, que vem sendo alvo de intrigas em A Fazenda 12.

Mas se eu tiver um dia a imunidade, eu te dou. Acho que você é muito mais chance de tomar voto.

Lidi Lisboa e Mirella Brigam Feio Durante Madrugada

A madrugada foi agitada na sede de A Fazenda 12 na última segunda. Depois do surto de Raissa Barbosa com Carol Narizinho, que saiu chutando portas, derrubando cadeiras e socando sofá, foi a vez de MC Mirella tirar satisfação com Lidi Lisboa.

Tudo começou na prova Ferra Peão, onde os peões, queimam a ferradura em um pedaço de couro representando cada peão e diz coisas que não gosta sobre determinado participante. Lidi Lisboa “queimou” Mirella e disse um série de coisas sobre a funkeira de A Fazenda 12.

Mais tarde Mirella resolveu tirar a limpo algumas coisas ditas pela a atriz da Record e perdeu a linha:

Eu acho bom você retirar o que você falou sobre humilhação, porque você não tem noção do peso do que você falou. Você não é ninguém para humilhar alguém aqui dentro. Então você se recoloque e pense muito bem no que você falou. E já que você gosta de falar tanto (a palavra) inferno aqui dentro, agora você vai viver o próprio. Por que eu nunca te dei motivos. Você comprou briga comigo duas vezes. Você achou mesmo que na segunda vez que você fizesse alguma coisa para mim eu não ia gastar a oportunidade de falar alguma coisa para você?

Lidi Lisboa não revidou as acusações de Mirella e disse que ela tem 36 anos enquanto a funkeira tem apenas apenas 22 então ela irá passar por muitas coisas na vida ainda. A cantora não deu trégua e reforçou que fará de tudo para dificultar a vida da atriz em A Fazenda 12.

Não discuta mesmo! Onde você estiver agora, tente passar longe de mim, e já que você fala tanto a palavra inferno, se prepare: por que o próprio você vai viver aqui agora.

Pazes com Luiza Ambiel

Antes da dinâmica Ferra Peão, Lidi Lisboa e Luiza Ambiel se acertaram após um mal entendido. Na sexta-feira, Luiza foi surpreendida com Tays e Lidi cantando músicas do Raça Negra na casa da árvore de A Fazenda 12.

Luiza se sentiu ofendida já que o vocalista, Luiz Carlos, foi affair da ex-banheira do Gugu inda nos anos 90. Luiza sentiu uma indireta, mas Lidi Lisboa disse que não sabia desse passado amoroso da modelo. As duas acabaram se acertando.