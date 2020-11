Em véspera de formação de roça em A Fazenda 12, qualquer coisinha ascende o pavio de uma bomba que está prestes a explodir. E foi o que aconteceu no final da manhã no reality da Record TV. Lipe se estranhou com Jojo Todynho e falou em um tom que não foi brincadeira.

O peão que está na baia, varria a casa e Jojo pediu para ele “dar um trato” na despensa. Lipe não gostou do pedido e “descascou” a amiga que estava com as panelas no fogo preparando o almoço. Vem saber o que rolou entre os dois e se a amizade continuará a mesma depois desse stress.

Jojo Todynho e Lipe se Estranham Em A Fazenda 12

Ás vésperas da formação de mais uma roça em A Fazenda 12 os nervos dos peões estão a flor da pele e qualquer coisinha pode se transformar em uma grande discussão. E foi exatamente o que aconteceu na manhã dessa segunda-feira, 09, entre Jojo Todynho e Lipe Ribeiro.

Jojo estava preparando o almoço enquanto Lipe varria a casa. Jojo aproveitou que o amigo estava com a “mão na massa” e pediu para que ele limpasse a despensa: “O Lipe deixa eu te falar, depois você dá um grau lá na dispensa?”

O empresário de A Fazenda 12 não gostou do pedido e disparou: “Não vou, Jojo. Você me desculpe. Tô na baia, fiz quatro animais, não dormi direito.”

Jojo estranhou a forma como Lipe lhe respondeu e disse que foi o próprio cantor que escolheu a função de limpar a parte interna da casa, mas ele rebateu: “Parece que todo mundo é teu empregado.”

Lipe ainda disse que a parte que lhe cabe limpar na parte externa da casa engloba apenas a sala e o quarto de A Fazenda 12. Jojo se desculpou mais uma vez e disse que não sabia. Mas o clima não ficou bom nada bom e Lipe disse: “A forma que fala, Jojo”.

Lipe Conversa Com Lucas Sobre o Ocorrido

Após o climão instaurado, Jojo pediu para Biel, que é o fazendeiro da semana, pedir para alguém limpar a despensa. Lipe foi para a parte externa de A Fazenda 12 comentar o ocorrido com seu amigo, Lucas Selfie.

“Discuti feio com ela. Fica mandando fazer os ‘bagulhos’. Falei: ‘Aqui não tem nenhum funcionário aqui seu, não, car****’. Ela falou: ‘Limpa a despensa’. Eu falei: ‘Não vou limpar a despensa. Eu tô com baia, sala, quarto, não vou limpar a despensa. Já tô varrendo a cozinha e não é minha'”

Lucas concordou com a atitude de Lipe, e ainda disse que tinha um monte de gente sem fazer nada na casa. Depois disso Selfie foi conversar com Lidi Lisboa. O youtuber ainda não engoliu a história de de Jojo abrir seu voto nele, no meio da sala na semana passada.

Ela sabe que votando em mim, você e Lipe não vou comprar as dores porque vocês também são próximos dela. Então ela me vê como sozinho. Votando em mim ela não compra briga com ninguém.

A atriz de A Fazenda 12 disse que também está observando algumas atitudes de Jojo Todynho e disse que em breve falará com ela.

Eu vou observar melhor assim, eu tenho observado coisas, mas eu tô guardando para mim também. Por que ao mesmo tempo, eu já tive uma opinião sobre ela, aí me precipitei um pouco, aí voltei atrás e tem questões. Como eu também tenho questões que é insuportáveis, eu tenho qualidades também. Assim, eu digo, ela também.

Lucas Selfie também disse que gosta de Jojo Todynho, mas que não será saco de pancada em A Fazenda 12 sem fazer nada. Será que Jojo virará alvo dos mais chegados no reality?