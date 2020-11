Se a casa estava em total harmonia depois da última semana em A Fazenda 12, com a eliminação de Mirella e o reinado de Jojo Todynho, essa paz acabou ontem, depois da Prova de Fogo que começa a ditar os caminhos da próxima roça.

Dessa vez dois peões sortearam um ovo vermelho e outro dourado. Stéfani tirou o ovo vermelho e ficou automaticamente eliminada, mas poderia escolher uma pessoas. Jake escolheu Tays para disputar a prova com ela e Sté, sem muitas opções decidiu por Lipe para tentar o cargo de detentor do Lampião do Poder. Deu certo, Lipe venceu a prova.

A Fazenda 12 Consagra Lipe Ribeiro na Prova de Fogo

A Fazenda 12 teve alguns dias de paz e harmonia, mas as coisas mudam rapidamente depois da Prova de Fogo que dá aquela sacudida nos ânimos dos peões. Dessa vez, para realizar a prova, a produção colocou apenas um ovo dourado e outro vermelho que foram sorteados por Jakelyne e Stéfani.

Jake poderia, por ter tirado o ovo dourado poderia escolher uma outra pessoa para disputar a prova com ela. Já Stéfani, por ter tirado o ovo vermelho poderia apenas indicar uma outra pessoa, já que ficou vetada da Prova de Fogo. Stéfani então esolheu Lipe Ribeiro, e deu sorte para o ex-MTV na Fazenda 12.

A Prova de Fogo dessa semana em A Fazenda 12 exigiu equilíbrio e agilidade dos participantes. Cada um a sua vez tinha que passar por um labirinto e abrir caixas onde encontravam letras que formavam a palavra Prova de Fogo. Depois de encontra-las os peões tinham que montar as letras em uma ponte suspensa, caso derrubassem teriam que fazer tudo novamente. Lipe foi o mais rápido levando um pouco mais de 13 minutos para completar a prova.

Baia E Confusão

Como perdedoras da Prova de Fogo, Jakelyne e Tays tiveram que escolher suas companhias para a baia da semana em A Fazenda 12. A Miss Brasil optou por Mateus Carrieri e Tays decidiu arrastar Raissa.

Mateus ficou extremamente irritado com Jakelyne e não aceitou ouvir as explicações da peoa. Jake tentou argumentar que não poderia levar mais ninguém. Em uma das cenas que serão exibidas logo mais a noite. O ator chega a chamar Jakelyne de “vaca”, mas com a voz baixa, dizendo somente para si mesmo.

Raissa também não gostou da passagem para baia, e lembrou que poupou de Tays de ir para o cômodo menos confortável de A Fazenda 12 semana passada: “Eu não puxei ela semana passada, podia ter puxado, ela sempre vota em mim. Ela não levou nada disso em consideração.”

Novidades na Formação da Roça

O que os peões de A Fazenda 12 ainda não sabem é que essa semana o terceiro banquinho da roça não será ocupado por alguém mais votado pela casa. Depois da indicação da fazendeira e da votação geral dos participantes, a baia irá votar entre si para decidir quem ocupará o terceiro lugar do “banquinho dos rejeitados.” Tudo indica que Mateus será um dos roceiros da semana.

Vale lembrar também que o poder da chama vermelha, que é escolhido pelo público de A Fazenda 12 através de um aplicativo, permitirá que a pessoa que detém essa chama comece o Resta Um, garantindo para si uma imunidade. Ou seja, diferente de como acontece normalmente onde o terceiro peão puxa a ordem de salvamento.

Outro poder que promete dar o que falar é o da chama verde, no entanto, essa carta só será revelada durante a formação da roça ao vivo em A Fazenda 12 na noite de terça-feira. Há também muitos questionamentos e dúvidas sobre quem Jojo Todynho irá indicar. A Fazendeira ainda mostra indecisão entre Lidi Lisboa e Biel. Durante a gravação do jogo da discórdia, Jojo Todynho mostrou que ainda não engoliu direito o não salvamento do Resta Um por Lidi, semana passada. Será que Biel terá folga?