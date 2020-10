Depois de uma noite polêmica em A Fazenda 12, a sétima roça está formada. E a noite não foi polêmica só para os peões, sobrou até para Marcos Mion que foi acusado de ser porta-voz de um descumprimento gravíssimo de uma das regras impostas pelo próprio reality.

O Lampião do Poder virou a votação de pernas para o ar, e permitiu que Biel indicasse um peão no lugar do Fazendeiro, o funkeiro mandou Lipe. Victória Villarim foi a mais votada pela casa. A bailarina puxou Jakelyne para a berlinda, e no Resta 1, Tays acabou sobrando, mas a chama vermelha acabou levando Raissa para ocupar o quarto banquinho da Roça. Vem saber o que rolou.

A Fazenda 12 Tem Polêmica e Sobra Até Para Marcos Mion

Mais uma noite tensa na votação de A Fazenda 12. Dessa vez sobrou até acusações para Marcos Mion. Mas o resultado de toda essa tensão acabou com Lipe, Victória, Jakelyne e Raissa no “vale dos rejeitados.”

Dessa vez os Lampião do Poder interferiu diretamente na votação e deu amplo poder para Biel comandar as indicações. O poder da chama verde, que só foi revelado ao vivo, ofereceu R$20 Mil para o Fazendeiro permitir que o dono do Lampião indicasse um nome em seu lugar. Como Biel e Juliano já tinham combinado votos antes do programa, o jornalista permitiu que o funkeiro colocasse alguém direto na roça, e essa pessoa foi Lipe Ribeiro.

A chama vermelha foi escolhida pelo público e dava o poder para o peão escolhido trocar o nome do quarto indicado à Roça, depois de executada a dinâmica do Resta 1. Esse poder foi entregue de Biel para Victória. No entanto o público apontou um descumprimento às regras de A Fazenda 12.

Marcos Mion sempre pede para o peão detentor dos poderes das chamas, ler o pergaminho em silêncio e entregar para outro peão escolhido sem dar nenhuma dica sela ela com fala ou expressões faciais. Em um dos intervalos, Biel após entregar a chama vermelha para Victória lhe informou: “Esse poder aí é foda, você vai ver”, dando a entender que era algo de positivo, ou seja já adiantou o que estava por vir.

Mesmo sendo aliados, Victória e Biel não poderiam ter se comunicado sobre o poder da chama. Na volta do intervalo, Marcos Mion voltou com um sorriso e disse que a fala do cantor nada interferiu no jogo, portanto ele não seria punido. A internet veio abaixo, dizendo que mais uma vez a Record passou pano para Biel e seus aliados.

Brigas nas Indicações

Victória Villarim recebeu quatro votos, em A Fazenda 12, Lidi Lisboa recebeu três, as duas foram as mais votadas. Lidi Lisboa ficou alterada quando Victória justificou seu voto dizendo que Lidi não gosta de sua comida, a atriz ficou inconformada e as duas bateram boca. Jojo desperdiçou seu voto escolhendo aleatoriamente, Mariano. Mirella também votou em Lidi dizendo que ela fez algo muito feio ao lhe xingar de vaca. E Lidi, em um pensamento alto, acabou pedindo desculpas para a vaca.

Lipe também bateu boca com Biel e dizendo que seu discurso de minoria e vitimismo não condiz com sua postura dentro de A Fazenda 12.

Depois do resta 1 indicar Tays para a berlinda, Victória foi obrigada a trocar a cantora por qualquer outro peão, menos o Fazendeiro, a bailarina então indicou Raissa. Então a roça ficou com Lipe indicado pelo fazendeiro e Biel, Victória a mais votada pela casa, Jakelyne puxada da baia por Vic, e Raissa trocada pelo poder da chama vermelha também indicada por Victória.

Vale lembrar que Raissa bloqueou Victória Villarim da Prova do Fazendeiro que acontece na noite dessa quarta ao vivo em A Fazenda 12.

Veja Quem Votou em Quem