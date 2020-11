Em dia de eliminação a emoção dos roceiros fica à flor da pele. E foi exatamente isso o que aconteceu na tarde dessa quinta-feira em A Fazenda 12. Lucas Selfie foi às lágrimas ao se despedir dos animais do reality da Record.

Até esse momento de A Fazenda 12, Lucas Selfie sequer tinha levado votos de seus colegas de confinamento. Mas na formação da última roça, Lucas acabou puxado da baia para os banquinhos dos rejeitados por Mateus Carrieri. O youtuber ainda foi vetado da Prova do Fazendeiro por Jakelyne Oliveira e agora corre o risco de ter que deixar a disputa por R$1,5 Milhão.

Lucas Selfie Despede-se dos Animais de A Fazenda 12

A Fazenda 12 levará ao ar na noite dessa quinta-feira a nona eliminação de mais um peão. Jojo Todynho, Lucas Selfie e Raissa Barbosa disputam a preferência do publico través da votação pelo site R7. E conforme vai chegando o horário do programa entrar ao vivo, os roceiros vão ficando mais ansiosos.

Raissa já chorou e agradeceu o carinho das amigas mais chegadas, Stéfani e Jojo Todynho. Lucas Selfie, durante a tarde de A Fazenda 12, preferiu ficar próximo aos animais e foi às lagrimas ao se despedir dos bichinhos.

Lucas Selfie disse que é hora de dar tchau mas disse que não quer deixar o reality agora: “Quero ir embora não, jovem.” Vale lembrar que até a essa altura em A Fazenda 12, Lucas sequer chegou a ser votado pelos seus colegas de confinamento e passou bem longe de todas as formações de roça. Estrategista, ele sempre manteve bom relacionamento com todos e também pensou no jogo em todos os momentos.

Segundo pesquisa prévia do portal UOL, Raissa e Lucas Selfie disputarão voto a voto a preferência do público para continuar a disputa pelo R$1,5 Milhão em A Fazenda 12.

Em A Fazenda 2020 Lucas Selfie Cobra “Amizade” de Tays Reis

A coisa esquentou em A Fazenda 12, parece que o clima de paz e harmonia estão cada vez mais distantes da casa a medida que o premio de R$1,5 se aproxima. Durante a formação da roça na terça-feira, a estratégia de jogo entre Lucas e Jakelyne ficou bem clara.

O peão disse que se identifica da maneira como a Miss joga A Fazenda 2020, mas acha errado a maneira como ela age quando algo acontece com pessoas próximas a ela e como ela critica a maneira como os outros peões traçam alianças. Jake tentou explicar que sempre foi mais protetora com seus amigos e que defende com unhas e dentes seus aliados.

Lucas então respondeu para a Miss de A Fazenda 12 que ela tem que entender a forma que o jogo anda e como as pessoas se protegem, além do seu círculo de afinidades na casa. Por fim levou Jakelyne Oliveira para roça. Acompanhando tudo de perto, Tays Reis preferiu consolar a amiga que se sentiu injusta com a visão de Selfie do jogo e acabou indo às lágrimas.

Com a indicação de Lucas Selfie, Jake acabou vetando o youtuber da Prova do Fazendeiro Roça 9. A Miss Brasil ainda deixou no ar que caso vencesse a prova teria uma “vingança” em vista. Mas depois a crush acabou indo às lágrimas por se indispor com Mateus Carrieri, Lucas e ainda receber um voto de Jojo Todynho. Apenas Tays Reis ficou ao seu lado ouvindo seu desabafo.

A cantora baiana no entanto, acabou dando total apoio à Jakelyne e nenhum atenção a Lucas Selfie que cobrou isso na lata e causou um climão com Tays Reis na última noite.

Lucas Versus Tays

Durante a discussão na última madrugada em A Fazenda 12, Lucas disse para Tays que deu todo apoio a ela nas três roças que ela esteve, e em sua primeira ida a berlinda, ele não teve nenhum retorno ou “palavra amiga” de consolo.

Inclusive você, Tays, te apoiei nas suas três roças. Era a última pessoa a dormir com você. Ficava com você até o final e falava ‘vai dar tudo certo’ e te abraçava. Eu tô na roça há dois dias e se você me deu um ‘boa noite’ foi muito.

Tays disse que Lucas e Lipe se afastaram dela nos últimos dias. Lucas disse que a cantora está tirando conclusões de todo o tempo de confinamento de A Fazenda 12 por um dia só e Tays respondeu: