O eliminado de A Fazenda 12, Lucas Selfie participou do programa da Record TV, A Hora do Faro. Na atração os últimos eliminados do reality show rural são convidados a uma sabatina com diversos jornalistas e participam de um jogo de Perguntas e Respostas chamado A Fazenda, A Última Chance.

Dessa vez, Rodrigo Faro não fez suspense ou deixou o ex-fazendeiro achar que estava com sua imagem aparecendo para os peões, o apresentador perguntou na lata se Lucas recebeu alguma instrução de algum confinado para mandar algum tipo de sinal daqui de fora para eles lá de dentro. E o youtuber disse tudo.

A Fazenda 12, Lucas Entrega O Jogo de Mirella

A Fazenda 12 segue a caminho de sua reta final, e como de costume o peão eliminado da semana foi convidado para participar do A Fazenda A Última Chance, no programa do Rodrigo Faro. No quadro o ex-participante pode faturar o prêmio de R$20 Mil se responder as perguntas e não mentir, sendo avaliado pela “máquina da verdade.”

Dessa vez, antes de iniciar a dinâmica com o pessoal de A Fazenda 12 ouvindo, Rodrigo Faro foi bem claro e quis saber se Lucas Selfie recebeu instruções ou pedidos de alguém que ficou na casa, para mandar algum sinal durante a gravação do programa. Sem ter como escapar da pergunta, o youtuber disse a verdade logo. Lucas disse que Mirella pediu que ele enviasse um carro de som, mas que ele jamais faria isso.

Óbvio que ninguém com contrato assinado vai fazer isso para favorecer alguém sendo que a pessoa nem tá mais no jogo. Ela nem é minha aliada desde o começo. Como eu vou me arriscar para ajudar uma pessoa que nem é a pessoa que eu quero que ganhe?

Quando Luiza Ambiel foi eliminada, ela e Mirella combinaram alguns sinais que seriam emitidos durante a participação da ex-banheira do Gugu no programa do Rodrigo Faro, no entanto a produção percebeu a combinação e fez com que a imagem de Ambiel não aparecesse nenhuma vez para os confinados.

Dessa vez Rodrigo Faro foi direto ao ponto e disse que todas as historinhas de mensagens enviadas da atração para A Fazenda 12 foram resolvidas e deixou Mirella com os olhos bem arregalados.

Só queria dizer uma coisa, tá! Para quem vestir a carapuça, vai vestir. Aquela historinha de combinação, de sinalzinho, de outras coisas, mensagens, já foram resolvidas aqui no palco por este apresentador e o convidado Lucas. Ok?

Lucas Elogia o Jogo de Jojo

Antes de ser eliminado de A Fazenda 12, Lucas Selfie teve uma desentendimento com Jojo Todynho, a funkeira abriu seu voto e disse que indicaria o youtuber para a roça. Lucas entendeu que aquilo era uma estratégia de Jojo para que outras pessoas indecisas votassem nele também.

Selfie além de não ter gostado ainda armou um plano para se refugiar na baia. Mas com suas indicações e votação em Mateus Carrieri ele acabou indo para a eliminação e foi o menos votado pelo público. Mas o youtuber não guardou ressentimentos de Jojo Todynho em A Fazenda 12 e admitiu que ela é uma das favoritas a ganhar o prêmio.

A Jojô joga muito bem. Várias pessoas jogam bem o jogo, mas não com a câmera ou com o público. E para mim, ela é completa. Eu acho que joguei muito bem com o jogo, as câmeras e as pessoas. O mal foi ter caído na roça com duas pessoas que têm chances de ganhar.

Lucas ainda disse que em A Fazenda 12 ele ficou mais nervoso com a roça de Lipe do que com a sua: