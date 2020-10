Após sentir o gostinho do poder em A Fazenda 12, Luiza Ambiel agora está se sentindo ofendida depois que ouviu Lidi Lisboa e Tays Reis cantarem uma música de um famosos cantor com quem a ex-banheira do Gugu teve um caso no passado.

A fazendeira da semana chegou a tocar no assunto dentro de A Fazenda 12, mas depois que os peões resolveram especular o assunto a ex-banheira do Gugu recuou e disse que não falaria mais sobre o assunto. Vem saber o que rolou e quem que é esse artista com quem Luiza teve um romance.

Nova Fazendeira de A Fazenda 12 Está Brava

Luiza Ambiel se sentiu provocada por duas peoas de A Fazenda 12. Durante a manhã chuvosa em Itapecerica da Serra, Lidi Lisboa e Tays Reis subiram até a casa da árvore e começaram a cantar músicas do Raça Negra.

Acontece que muitos anos antes de entrar em A Fazenda 12, Luiza Ambiel teve um affair com o vocalista do Raça Negra, Luiz Carlos. O romance aconteceu nos anos 90, mas só veio à tona em 2018 durante uma entrevista. Na Fazenda, Luiza chegou a comentar o caso com Cartulouco e outros peões mas depois se arrependeu e disse que não tocaria mais no assunto.

Depois eu sou ruim, eu sou o capeta. Eu tô quieta lá embaixo, fazendo minhas coisas. A Lidi e a Tays, lá na casa da árvore, cantando a música do Raça Negra. Tem necessidade disso? – disse Luiza

Luiza foi reclamar com os peões que estava malhando na academia de A Fazenda 12, mas alguns participantes, como Biel, acharam que não se tratava de uma provocação:

Lógico que foi! (Cantaram) bem alto, me vendo na oficina! A única música que o Carto (Cartolouco) ficou brincando comigo na piscina. Elas sabem! Eu tava na oficina, com meus palitinhos, do nada começaram a cantar só essa música? Uma única música? E justo a música que o Carto ficou tentando adivinhar se era a música que ele tinha feito para mim? É coincidência isso ou eu tô louca?

Luiza Ambiel Quer Mostrar Quem Manda em A Fazenda 2020

Luiza Ambiel, ao que tudo indica, não quer ser contrariada durante sua permanência como Fazendeira em A Fazenda 2020. A ex-banheira do Gugu quer mostrar autoridade e distribuir serviços para todos de forma mais justa possível, nem que tenha que ser grossa com alguém.

E foi exatamente o que aconteceu na tarde da última quinta-feira. Enquanto alguns peões terminavam de almoçar, Luiza Ambiel pediu para que Stéfani, Biel, Cartolouco (que estava prestes a ser eliminado) cuidassem da lavagem das panelas e limpeza do fogão.

No entanto a cantora do hit Metralhadora, tomou a frente e disse que poderia limpar o fogão. Luiza Ambiel então disse que essa tarefa seria de outras pessoas que não tinham feito nada em A Fazenda 2020.

Eu vou limpar o fogão, relaxa. Pode deixar, disse Tays. “Não, deixa que a Stéfani faz, eu tô passando para a galera que não fez nada” argumentou Luiza Ambiel. A cantora então insistiu dizendo que já estava ali. E Luiza Ambiel foi mais enérgica em A Fazenda 2020.

Não tira minha autoridade de fazendeira!

Escassez de Baldes Causa Bate-Boca em A Fazenda 12

Calor, limites para tomar banho e tarefas sob o sol escaldante fizeram com que Lidi Lisboa, MC Mirella e Luiza Ambiel tivessem uma briga daquelas em A Fazenda 12.

Tudo começou quando Lidi ofereceu ajuda para Luiza, que essa semana está cuidando da horta e também plantas de A Fazenda 12. Lidi Lisboa no entanto ficou muito nervosa ao ver que tinham poucos baldes para fazer o serviço. Quando questionou Luiza, sobre o uso dos outros baldes, a ex-banheira do Gugu afirmou que MC Mirella usa os utensílios para esquentar água para o banho.

Isso acontece, porque segundo as regras A Fazenda 12, os peões que estão na baia não podem tomar banho na parte interna da casa. Para não tomar banho com a água gelada do poço, Mc Mirella deixa a água dentro do balde e o balde no sol, para que a água fique pelo menos morna.

O problema é que esses mesmos baldes são usados para levar a agua do poço até as plantas que precisam ser regadas. Lidi achou um absurdo Luiza Ambiel trabalhar com um balde apenas, enquanto o restante dos objetos ficam a mercê do banho de Mirella. Enquanto ajudava Luiza no carregamento dos baldes, Lidi disse que tiraria satisfação com Mc Mirella por achar errado. E foi o que aconteceu.