Luiza Ambiel foi a sexta eliminada de A Fazenda 12 em noite de recorde em participação do público no reality da Record TV. Foram mais de 800 milhões de votos e o programa ainda alcançou 17 pontos de audiência, bem a frente da Globo que ficou com apenas 12 pontos com a apresentação do The Voice.

Mc Mirella foi a primeira anunciada que poderia voltar para sede de A Fazenda 12. A Funkeira conquistou apenas, 18.72% dos votos do público. Mateus Carrieri foi o mais votado para ficar com 70,37%. Já Luiza Ambiel conquistou 11,01% da simpatia dos telespectadores e deixou o reality e a disputa por R$1,5 Milhão.

A Fazenda 12 Perde Uma Das Confinadas Mais Intrigantes

“Você jogou fora, o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz” já dizia a clássica música do Raça Negra, que inclusive causou muita polêmica em A Fazenda 12. No entanto os versos dessa canção pode traduzir bem a saída de Luiza Ambiel na última quinta-feira, de A Fazenda 12.

Isso porque Luiza não foi uma “típica vilã” de reality show. Durante um bom tempo ela chegou a conquistar a simpatia do público. Mas assim como outros peões que foram eliminados, depois que a ex-banheira do Gugu se aliou a Biel e começou a colocar em prática seus planos desconcertados, acabou conquistando um “ranço” de parte da audiência do reality, que é bem opinativa, diga-se de passagem.

Durante a votação que durou aproximadamente 24h, Luiza Ambiel foi a menos votada para continuar em A Fazenda 12, com apenas 11,01%. Mc Mirella ficou em segundo lugar com 18,72%. Já Mateus Carrieri conquistou a defesa do público, com seu discurso simples e justiceiro. O ator foi o mais votado até e alcançou 70,37%. Além disso o reality bateu mais um recorde de votação com cerca de 800 milhões de votos. O programa da Record TV ainda ficou na frente do The Voice Brasil em questão de audiência, enquanto o reality bateu 17,7 pontos a disputa musical ficou com apenas 12,8, segundo informações de Mauricio Stycer.

Fora do Relaity, Luiza Nega Homenagem de Vocalista do Raça Negra

Depois que saiu de A Fazenda 12, Luiza Ambiel participou da Cabine de Descompressão ao lado de Victor Sarro. Na atração, exibida pelo Play Plus, o humorista perguntou sobre a polêmica musica do Raça Negra, mas Luiza acabou negando que foi uma homenagem para ela.

Essa música não foi feita pra mim. Me perguntaram qual a música e falei que não lembro…Assim, uma vez lá trás, a gente ainda tava junto, aquela conversa que hoje eu sei que é xaveco de cantor, ‘ah, eu vou fazer uma música pra você. Tava compondo essa música e fiz essa pra você’. Eu não lembro e não sei se é conversa, mas essa música não. Essa música já era antes do nosso relacionamento na época. É que o Carto (louco) começou a cantar essa música lá.

Peões Vibram com Volta de Mateus

Não foi somente o público de casa que comemorou o retorno de Mateus Carrieri, os confinados de A Fazenda 12 também vibraram e muito com a chegada do ator na sede. A emoção foi tão forte que Jojo Todynho até passou mal.

Tô feliz. Se eu tiver que sair, saio feliz. Mas saio feliz porque eu estava aqui quando ela (Luiza) saiu.

Jojo ainda fez um discurso direto para Tays Reis, que já foi um dos alvos de Luiza Ambiel na casa: “Você lutou sozinha, mas hoje sua justiça foi paga.” E disse também que irá chutar o balde na festa que acontecerá na noite dessa sexta.

A funkeira também revelou que na tarde dessa sexta-feira quando forem participar do programa do Faro, ela irá lixar a unha. E também que receber a ex-colega de A Fazenda 12 com a música do Raça Negra.