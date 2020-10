A Fazenda 12 segue a todo vapor no horário nobre da Record. E depois de uma votação tensa cheia de acusações e reviravoltas Luiza Ambiel acabou indo direto para roça pela indicação do fazendeiro da semana, Mariano.

A ex-banheira do Gugu não engoliu a indicação tampouco as acusações de complô de votos contra Jakelyne. Agora, Luiza Ambiel quer vingança e vai usar tudo o que tem em mãos para dificultar a vida dos participantes dentro da casa, doa a quem doer. Vem saber qual o plano de Luiza para descontar sua raiva no reality da Record TV.

Luiza Ambiel Está Com Sede de Vingança Em A Fazenda 12

Depois de uma noite cheia de acontecimentos, Luiza Ambiel, Mc Mirella, Mateus Carrieri e Juliano Ceglia foram parar na Roça de A Fazenda 12. De todos indicados a que ficou mais revoltada pela situação foi Luiza. Para piorar, Juliano ainda bloqueou a participação de Luiza na Prova do Fazendeiro, com a justificativa de todos ali, somente ela já tinha participado da prova que garante liderança.

Tudo isso deixou Luiza “P” da vida, e a ex-Banheira do Gugu teve uma ideia para se vingar das acusações de alguns peões. Luiza Ambiel, ainda na noite de ontem, confidenciou para Biel, Victória e Juliano que pretendia causar punições para irritar todos os participantes.

Eu tô pensando uma coisa aqui. Eu, até quinta-feira, não sei se vou sair por estar direto, vou tomar altas punições. Não sei se vou sair. O povo aqui surta sem água, água quente e gás. Eu, de boa, topo se vocês aceitarem.

Biel disse que Luiza deve fazer o que o coração dela mandar. Já Victória Villarim foi mais ponderada e disse que isso poderia irritar o público também. Mas Biel não quis saber e colocou mais lenha na fogueira dizendo que o povo gosta de ver confusão.

Luiza Cumpre Com a Ameaça

E na manhã dessa quarta-feira em A Fazenda 12, Luiza começou a colocar em prática seu plano. Para cuidar dos animais a ex-banheira do Gugu desceu para cuidar dos animais mas sem usar botas. Por conta disso toda a casa ficará sem água encanada por vinte-quatro horas.

Mas não é só isso, Jakelyne se mostrou arrependida por ter citado a filha da Luiza durante seu discurso na votação. Ela então decidiu pedir desculpa para Ambiel, mas a atriz ficou irredutível e disse que não irá perdoar.

Não senhora. Muito rápido o seu reconhecimento. Ainda tá doendo em mim. Não senhora! Eu não dormi a noite, entendeu? Eu não dormi a noite, e eu só não pulei no seu pescoço ontem quando você puxou a minha filha porque graças a Deus eu tinha feito oração antes.

Luiza ainda disse que tudo o que tem feito e suportado dentro de A Fazenda 12 é por causa de sua filha e que já teve vontade de tocar o sino e ir embora.

Se eu estou aguentando tudo que eu aguento aqui dentro, é por causa da minha filha, que falou: ‘Mãe, aconteça o que acontecer, você nunca toque aquele sino’. E várias vezes tive vontade de ir embora. Só não vou para não decepcionar ela.

Últimos Acontecimentos

Agora durante a tarde Luiza Ambiel reuniu todos os peões na parte externa da casa para fazer outra revelação na frente de todos. A ex-Banheira do Gugu decidiu falar para todos que lê lábios e que viu quando durante uma Festa, Mariano revelou que tem uma pessoa do lado de fora de A Fazenda 12, um caso.

Na verdade Luiza não leu lábios coisa nenhuma, ela apenas está repetindo algo que Biel disse para ela e Juliano durante uma tarde. Por enquanto ainda não foi revelado imagens dos desdobramentos dessa revelação.