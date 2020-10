Mais uma roça está formada em A Fazenda 12, dessa vez o que chamou a atenção foi a justificativa de alguns peões que tentaram disfarçar seus votos combinados dentro da casa. Já outros optaram por fugir da guerra instaurada e saíram pela tangente com as justificativas mais absurdas, como Lucas Selfie que votou em Lipe e afirmou que o “medo de galinhas” que seu amigo tem lhe irrita.

No final Luiza Ambiel foi indicada por Mariano e logicamente rolou bate-boca ao vivo. Jakelyne e Mirella empataram com cinco votos cada. Raissa teve que usar o poder e beneficiou Jake. Mateus foi puxado pela cantora e Juliano foi o mais votado em nova dinâmica. Vem saber o que rolou.

A Fazenda 12 Tem Votação de Roça Com Muito Barraco

Mais um empate daqueles marcou A Fazenda 12 na formação da sexta roça do reality. Como combinado antes, Jakelyne acabou levando cinco votos da casa. Mas o que não estava previsto era que Mirella também recebesse outros cinco votos. A funkeira ficou extremamente abalada depois que sua “ex-amiga” Raissa usou o poder da chama verde para desempatar o placar e beneficiou Jakelyne.

Um surpresa até para o público era que um dos poderes das chamas dessa semana dava permissão para a peoa ter seu voto dobrado e também de tirar outros dois votos de qualquer peão. Raissa até tentou fugir da escolha de ter que escolher entre duas pessoas de que gosta em A Fazenda 12. Mas não teve jeito, depois de pensar, a vice-Miss Bumbum eliminou dois votos de Jake e mandou Mirella para Roça.

Desculpas e Treta de Luiza Ambiel

Luiza Ambiel, para se defender das críticas, usa uma tática muito famosa usada até pelo presidente dos Estados Unidos, Trump, nos debates para as eleições: não deixar o adversário falar e falar por cima dele.

E foi assim quase o tempo todo em A Fazenda 12, a ex-banheira do Gugu foi a primeira a ir para Roça pela indicação do fazendeiro Mariano. E logicamente Luiza não aceitou as justificativas do sertanejo que ficou tão nervoso que soltou um palavrão. Luiza esbravejou: “Você não é homem.” E Mariano respondeu: “Não sou homem? Você que não é mulher, sua fofoqueira.”

Ainda durante a fala de Jakelyne, Luiza fez questão de provocar a peoa sacando uma lixa de unha do sutiã e usando ao vivo, para mostrar que não estava preocupada com o discurso da Miss.

Mas logico que essa técnica não deu certo e Luiza “quebrou mais um pau” ao vivo em A Fazenda 12. A ex-banheira do Gugu não gostou de Jake citar sua filha em sua fala e disse que isso é golpe baixo.

Nova Votação Dentro Da Votação de A Fazenda 2020

Mas as brigas e discussões não tinham fim. Tays votou em Mirella por acontecimentos do passado. E a funkeira deu a entender que Tays tem ciumes dela com Biel. Outra desculpa de voto de quem queria fugir de brigas foi de Lucas Selfie. O youtuber não quis se indispor nem com Mirella e nem com Jakelyne e desferiu um voto aleatório em seu amigo Lipe Ribeiro afirmando que não suporta o medo que o ex-participante do De Férias Com O Ex tem de galinhas.

Ainda na votação de A Fazenda 12, Jojo recebeu de Raissa o poder da chama vermelha. Essa semana esse poder teve o intuito de substituis o Resta 1. Em uma nova dinâmica, Jojo teve que escolher três peões para um “mini-paredão” e todos os peões votavam em um desses três. Os indicados pela cantora foram Juliano, Lidi e Biel. Dos três, Juliano o mais votado e ocupou o quarto lugar da roça.

Mateus Carrieri foi puxado da baia para Roça por Raissa, mas não culpou a funkeira: “Sei que você é muito nova e foi manipulada.” Juliano ainda teve que escolher um dos roceiros de A Fazenda 12 para ficar de fora da Prova do Fazendeiro, e optou por Luiza Ambiel justificando que os outros ainda não tiveram a oportunidade de ser fazendeiro.

Veja Quem Votou Em Quem: