Não tem um dia sequer em A Fazenda 12 que os peões consigam passar sem nenhuma briga ou discussão. Na tarde dessa terça-feira, prestes a uma formação da roça, foi a vez de Raissa Barbosa e Luiza Ambiel trocarem ofensas, gritos e xingamentos que culminou em uma crise de choro entre as duas.

Raissa estava treinando ao lado de Biel e Juliano na parte externa da sede, enquanto Luiza varria um dos espaços de convivência também do lado de fora. A vice-Miss Bumbum foi fazer um treino de agachamento e acusou a ex-banheira do Gugu de varrer a sujeira para cima dela. Foi ai que o “pau comeu.”

Briga Entre Luiza Ambiel e Raissa Marca Tarde de A Fazenda 12

Estava uma manhã tranquila em A Fazenda 12. Os peões fizeram suas obrigações com os animais e depois partiram para suas atividades de costume. Raissa decidiu fazer um treino junto com Biel e Juliano Ceglia na parte externa da casa.

Enquanto isso, Luiza Ambiel também decidiu faxinar um espaço de convivência do lado de fora da sede. Raissa decidiu fazer um treino de agachamento e durante a execução do exercício passou perto de onde a ex-banheira do Gugu varria.

A vice-Miss Bumbum de A Fazenda 12 acusou Ambiel de varrer a sujeira para cima dela. Luiza negou que fez isso e que estava apenas varrendo aquele canto. Mas, Raissa ficou extremamente alterada e Luiza não fugiu da briga.

Eu tava numa boa, descontando a minha raiva toda no treino. Estava jogando sujeira em mim, varrendo forte em cima de mim. Vai tomar no seu c*, c******…- esbravejou Raissa.

Enquanto Biel e Juliano tentavam jogar panos quentes e esfriar os ânimos, Luiza Ambiel resolveu devolver as ofensas no mesmo tom, e também baixou o nível em A Fazenda 12.

Vai você no seu (c*) que cabe um metro de bambu.

A Briga Continuou em A Fazenda 2020

Prestes a enfrentar mais uma votação e formação de roça, briga entre Raissa e Luiza Ambiel atraiu a atenção de todos da casa que saíram para parte externa da casa afim de ver que estava acontecendo em A Fazenda 12.

Jojo Todynho se aproximou de Raissa e pediu para ela ficar calma. E Raissa explicou:

Eu estava fazendo meu treino de boa. Eu vejo ela e vou pra outro lugar. Não fico perto. Quando eu passei, vi que ela varreu com força, parecia que ela estava jogando sujeira em mim, aí ela começou a falar um monte de coisa, eu também, nem lembro o que eu falei. Eu vou continuar fazendo meu treino, porque eu cheguei até aqui.

Enquanto isso Mirella e Victória se aproximaram de Luiza para acalmar a companheira. Mas Luiza insistia que não ia se calar e que ameaças não iam intimidar. A ex-banheira do Gugu ainda acusou Raissa de tentar pintar a imagem dela como de um capeta.

Votação Promete Mais Discussão

Na noite dessa terça-feira, os peões se reunirão ao vivo para a formação de mais uma roça de A Fazenda 12. Mas as combinações e articulações de votos já começaram desde o fim da semana.

Biel, Juliano Ceglia, Luiza Ambiel, Mirella e Victória Villarim estão unindo votos para disparar contra Jakelyne. Já o Fazendeiro, Mariano revelou que sua indicação direta para roça será Luiza.

Essa semana o poder da chama vermelha de A Fazenda 12 que por enquanto está com Raissa, dará o poder para que um peão indique três participantes e em uma nova votação com todos os confinados envolvidos decidirá quem será o quarto indicado para roça. O poder da chama verde ainda não divulgado, mas também pode mudar muito o cenário da roça.