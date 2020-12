Prestes a formarem uma das últimas roças da temporada de A Fazenda 12, os peões estão com os nervos a flor da pele. Um deles é Mariano, o peão revelou a Lipe Ribeiro que não está suportando a “amizade” entre Lidi Lisboa e Jojo Todynho. O sertanejo disse que no começo da gestão de Lidi ela gritou para todos que “era insuportável conviver com a funkeira.”

Outra pessoa que está muito nervosa é Stéfani. Após brigar com a fazendeira da semana Lidi Lisboa, a maquiadora resolveu descontar sua raiva na vassoura e varreu o quarto com a força do ódio. Aliás, por causa dessa briga, alguns peões acreditam que Sté pode ser o alvo da líder da semana. Vem saber o que rolou em A Fazenda 12.

Mariano Não Está Suportando A Aproximação de Jojo Todynho e Lidi Lisboa

Prestes a formarem uma das última roças de A Fazenda 12, os peões estão com o nervosismo à mil. E tem participante que não está engolindo a amizade repentina de “ex-inimigas” declaradas.

Durante essa tarde, Mariano reclamou com Lipe dizendo que não consegue entender essa aproximação, de uma hora para outra entre Jojo Todynho e Lidi Lisboa. Durante papo com Lipe, o sertanejo confessou que acredita estar “ficando louco”, pois sempre viu uma reclamando da outra em alto e bom som.

Isso que eu não entendo da Lidi. Essa semana ainda, acho que foi o primeiro ou segundo dia de fazendeiro, ela falou que não dava pra conviver com a Jojo. No outro dia, tavam brincando de estourar balão no colo uma da outra. Tô doido.

Lipe que é uma das pessoas mais próximas de Lidi em A Fazenda 12, amenizou a aproximação das duas e justificou o “clima de harmonia” por conta da reta final do reality show: “Não acho que é só da Lidi. Acho que tá no fim e ela quer conviver bem.”

Ainda durante a conversa, Lipe também revelou a Mariano, os planos de Lidi para a dura votação de A Fazenda 12.

Se tu fosse interesseiro, ia se aproximar pra ca***** dela. Eu tô sempre com ela, pra você era fácil. Ela falou pra mim no começo da semana que não queria me fo*** no Resta Um mandando você pra roça, e eu pedi pra ela não me deixar afetar o pensamento. Existe a possibilidade de ela mandar a Teté.

Mariano aproveitou que Lipe tocou no nome de Stéfani e disse que não concorda com a irritação de Lidi com a maquiadora, por causa da “cara fechada” de Stéfani, já que Lidi é uma das pessoas mais temperamentais do jogo.

Eu não aguentei ela descendo a lenha na Teté porque ela tá de bico, e ela é a que mais faz isso – disse Mariano.

Stéfani Continua Nervosa

No programa dessa segunda-feira, a Record TV exibiu uma briga feia entre Lidi Lisboa e Stéfani Bays. Os peões foram convocados pela produção de A Fazenda 12 para cumprirem uma dinâmica, valendo R$20 Mil. No entanto, uma pessoa ficaria de fora da brincadeira para cumprir o papel de juiz. Através do Resta Um, Lidi Lisboa, não foi salva por ninguém e acabou ficando de fora da competição e trabalhando como fiscal.

Mas a atriz teve que tirar outro participante de A Fazenda 12 do jogo para auxilia-la na fiscalização do jogo e optou por tirar Stéfani. A maquiadora ficou revoltada e saiu batendo pé e portas.

Hoje em conversa com Jojo, Stéfani ainda disse que está nervosa e resolveu descontar sua raiva na vassoura. Em conversa com Jojo Todynho a influecer revelou: