Fim da linha para o Ricardo Mariano Gomes, mas conhecido por todos como Mariano de A Fazenda 12. O sertanejo enfrentou um “paredão” duro ao lado de Lipe Ribeiro, e a poderosa Jojo Todynho. Tanto o empresário como o cantor chegaram a mostrar um empate técnico nas pesquisas apresentadas sobre a eliminação.

No resultado oficial anunciado por Marcos Mion, Jojo Todynho ficou com 46,78% dos votos, Lipe Ribeiro conquistou 28,31% e Mariano em terceiro lugar com 24,91%. O sertanejo ficou triste, mas não derrubou lágrimas. Agora ele terá que continuar em Itapecerica da Serra, já que participará da festa especial que reunirá todos os peões eliminados de A Fazenda 12.

Mariano É Eliminado de A Fazenda 12

Na última roça com todos os tramites originais de A Fazenda 12 (prova de fogo, baia, fazendeiro, votações e lampião do poder), Mariano acabou eliminado. O sertanejo foi parar na roça após a indicação da fazendeira, Lidi Lisboa.

E na berlinda, Mariano teve que enfrentar dois amigos de confinamento, Lipe e Jojo Todynho. Como de costume, Jojo foi a que recebeu mais votos para continuar em A Fazenda 12 (46,78%). Lipe ficou em segundo lugar e conquistou 28,31%. Mariano conseguiu apenas 24,91% e não conseguiu ficar na última semana do reality da Record.

Como de costume, Mion liberou primeiro Jojo para retornar à sede de A Fazenda 12. Com dificuldades para andar, após se machucar durante a prova do líder, Todynho contou com a ajuda de Lipe e Mariano até uma parte do percurso. Ao chegar na casa, a cantora nem comemorou sua vitória de mais uma roça.

Lipe e Mariano

Depois foi a vez de Mion anunciar quem continuaria no reality. O apresentador acabou cometendo uma gafe durante um dos intervalos de A Fazenda 12. Marcos abriu uma live em seu perfil do Instagram, imediatamente a transmissão alcançou 32 mil internautas, inclusive a rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel.

Falando sobre os próximos passos de A Fazenda 12, o apresentador ligou no automático e acabou anunciando antes, quem seria o eliminado da noite

Eu nem vou poder encontrar o Mariano. Então, nem posso te falar que vou te encontrar normalmente. Ele vai direto para o hotel. O Carelli tá falando aqui. Ele vai direto e nem vou encontrá-lo – disse Mion.

Internautas começaram a repercutir a gafe imediatamente, inclusive o diretor do programa, Rodrigo Carelli, parece que deu uma bronca no ponto do apresentador de A Fazenda 12, que tentou disfarçar, ao final do programa, Mion disparou: “Estou exausto!”

Ao retornar do intervalo Mion anunciou “oficialmente” a eliminação do sertanejo, que ficou triste, mas não derramou lágrimas e agradeceu a toda equipe do reality pela oportunidade de conheceram a pessoa além do cantor do hit “Camaro Amarelo.”

Lidi Se Emociona ao Ver Lipe

Lipe retornou para casa e foi recebido com muita euforia pela amiga Lidi Lisboa. Emocionada, a atriz abraçou o empresário e disse repetidamente: “Meu Deus, obrigado. Você não ia me deixar aqui, filho da pu**”

Os outros peões ficaram mais contidos, já que Mariano também era muito querido por todos da casa.

Agora são apenas sete finalistas, e até a final, serão apenas três. O último episódio irá ao ar na próxima quinta-feira. Na noite dessa sexta-feira, Mion já adiantou aos telespectadores que acontecerá uma formação de roça surpresa. A eliminação acontecerá no sábado ao vivo pela Record TV.

Os peões também terão uma festa surpresa com a presença de todos os eliminados de A Fazenda 12. Por esse motivo, Mariano participará do quadro A Última Chance do programa de Rodrigo Faro, remotamente, direto dos estúdios de Itapecerica da Serra.

Todos os peões que passaram pela A Fazenda 12 já estão confinados em um hotel no interior de São Paulo em regime de isolamento social e passarão por mais testes antes de retornarem para o reality da Record. O prêmio da temporada é de R$1,5 Milhão.