A Fazenda 12 segue a todo vapor na tela da Record TV. O reality caminha para sua reta final de último mês e isso tem deixado os peões com os nervos à flor da pela. Prova disso é que nem os relacionamentos entre os casais dentro da casa têm sido suficiente para acalmar os ânimos dos participantes.

Prova disso foi o nervosismo de Mariano que ficou bem abalado com os últimos desdobramentos dentro de A Fazenda 12. O peão não gostou de uma resposta de Jake durante uma dinâmica e ficou mais mexido ainda depois que foi indicado para a baia da semana. Vem saber o que rolou.

Mariano Está Abalado Em A Fazenda 12

Mariano está bem triste em A Fazenda 12. O peão que engatou um romance com a Miss Brasil Jakelyne Oliveira, está abalado com todos os últimos acontecimentos dentro da casa e parece que o romance pode caminhar para o brejo. Será?

O desentendimento entre Jakelyne e Mariano começo ainda na festa de sexta-feira. Batizada de Festa Street, o evento contou com o show de Latino e os peões deitaram e rolaram e por algum milagre conseguiram não levar nenhuma punição.

Mas os maiores “punidos” do final de semana em A Fazenda 12, foram os corações dos enamorados do reality. Mariano principalmente. Durante uma das dinâmicas dentro da casa, Jakeyne teve que responder quem ela salvaria em uma possível final do Resta 1: Mariano ou Tays.

Por impulso e sem pensar em todos os cenários, Jakelyne respondeu que salvaria sua amiga Tays, já que ela acabou de voltar de duas roças em seguida. Mas a resposta da Miss deixou o sertanejo bem abalado em A Fazenda 12.

Jakelyne Pensa Melhor e Tenta Conversar com Mariano

Depois de perceber que Mariano ficou triste com a resposta, Jakelyne decidiu conversar com Tays para juntas entender como se dividirem entre os amores e as dinâmicas do jogo. As duas chegaram a conclusão que dentro de A Fazenda 12 elas ainda podem contar umas com as outras, mas seus affairs estão sozinhos dentro do jogo. Então em qualquer etapa que precisarem decidir entre elas e seus crushs, seus namorados terão total preferência.

Indicação Para Baia

Mas Mariano já estava bem chateado em A Fazenda 12, quando Jakelyne tentou contar que havia conversado com Tays sobre a resposta da dinâmica que colocou o relacionamento dela em cheque. Jake disse que tanto ela como Tays entenderam que Biel e Mariano só tem elas duas, e enquanto as amigas ainda podem contar tanto com eles como também uma com a outra. Portanto decidiram que se tiverem que escolher entre os namorados e a amizade, os amores virão na frente.

Mas a essa altura Mariano já estava bem triste. O sertanejo foi arrastado para baia por Stéfani Bays. A maquiadora perdeu a Prova de Fogo na disputa com Lipe e Mirella, que foi a grande ganhadora. Isso fez com que Lipe puxasse seu amigo Lucas e Stéfani levasse Mariano, que de triste ficou completamente abalado em A Fazenda 12.

Jakelyne ainda tentou contar para o namorado de reality que conversou com Tays sobre a resposta que deu mais cedo sobre quem salvar em uma possível dinâmica. Jake disse que pensou melhor e as duas chegaram em uma conclusão que a prioridade será seus namorados em um possível cenário de escolha.

Mas Mariano estava mesmo triste com a resposta de Jake de deixa-lo ir para uma roça, o sertanejo disse que ficou triste em ser colocado de lado em A Fazenda 12, Jake tentou explicar que foi apenas uma pergunta e que não aconteceu de fato, e que foi um questionamento oportuno já que a questão levantou uma discussão importante. Mas Mariano chorou e não conseguiu absorver o resultado da conversa. Será que a relação entre os dois irá esfriar?