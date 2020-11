A Fazenda 12 levou Jojo Todynho às lagrimas no último domingo, quando foi gravada A Prova de Fogo. A dinâmica marca o início da semana para os peões, já que se define quem irá para baia. Mariano foi o grande vencedor do jogo e agora tem o Lampião do Poder em suas mãos.

No sorteio, Tays, Jakelyne e Stéfani também conseguiram o ovo dourado, mas como as duas primeiras participaram da prova semana passada tiveram que indicar alguém. Tays indicou Biel e Jake, Mariano. Jojo como pegou o ovo dourado primeiro, teve que bloquear alguém da dinâmica, e escolheu Biel. Vem saber o que rolou.

Mariano Vence Prova de Fogo em A Fazenda 12

Semana começou agitada e com lágrimas em A Fazenda 12. No último domingo foi gravada a Prova de Fogo, que irá ao ar no noite de hoje. Sortearam os ovos dourados, Jojo Todynho, Stéfani Bays, Tays Reis e Jakelyne Oliveira. Como Jake e Tays participaram da prova semana passada, tiveram que indicar alguém. A miss escolheu Mariano e a cantora indicou Biel.

Jojo foi chamada ao confessionário e informada que teria que bloquear alguém, a cantora então escolheu vetar Biel da competição.

Nessa semana a produção escolheu um prova de fogo que exigiu agilidade, força, resistência e sorte. Os competidores foram alçados em uma estrutura de aço, e teriam que deslizar através de cabos e em movimento atirar disco de frisbee. Com os discos eles tinham que derrubar as caixas de vitaminas do patrocinador, montadas no percurso. Quem derrubasse tudo em menos tempo, seria o novo detentor do Lampião do Poder de A Fazenda 12. Mariano foi o grande vencedor da prova.

Jojo Todynho Vai Aos Prantos

Jojo Todynho não conseguiu realizar a prova. A produção de A Fazenda 12 fez o teste de suspensão com a cantora, antes de iniciar a dinâmica, mas Jojo tem medo de altura e não conseguiu ficar na estrutura por muito tempo, dessa forma a peoa desistiu de participar da Prova de Fogo.

Ao chegar na sede de A Fazenda 12, Jojo foi aos prantos e chorou muito sendo amparada pelos outros peões.

Eu tentei, eu juro que tentei, mas fiquei com medo de cair, por isso desisti.

Baia e Poder

Como perderam a prova, Jojo Todynho e Stéfani Bays “ganharam” passe direto para baia, onde dormiram com pouco conforto durante os próximos dias. Como acompanhantes, Jojo escolheu Biel e Stéfani indicou Lipe.

Vale lembrar que o poder da chama vermelha escolhido pelo público, através de um aplicativo de vídeos, irá mandar o peão detentor da chama, direto para o quarto banquinho da roça. Ou seja, por enquanto, os peões ficarão sem Resta Um essa semana em A Fazenda 12. O poder da chama verde só será divulgado ao vivo, na terça-feira.

O fazendeiro dessa semana, Mateus Carrieri está indeciso sobre quem ele irá mandar para roça. No último domingo, durante o trato dos animais, o ator falou sozinho e começou a dar pistas de quem será seu alvo.

Ao que tudo indica, Lidi Lisboa e Jakelyne Oliveira estão em sua mira. O ator ainda não conseguiu engolir a puxada de baia que a Miss deu semana passada, os dois tiveram uma discussão feia sobre isso. Já Lidi é inimizade do ator desde o início de A Fazenda 12. Resta saber qual será a decisão tomada pelo fazendeiro.

Durante a Prova do Fazendeiro, Marcos Mion deixou escapar para os peões que A Fazenda 12 é sucesso no horário nobre. O apresentador inclusive disse que a emissora concorrente (Globo) está até esticando a novela por causa deles, e que todos estão de parabéns. Mion ainda alertou a todos os peões para terem cuidado com qualquer informação que venha de fora, para que eles não sejam punidos.