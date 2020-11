Sem a presença de Raissa, o jogo continua em A Fazenda 12. Agora são apenas nove peões em busca de R$1,5 Milhão. A saída de vice-Miss Bumbum gerou tantos comentários como o retorno de Lidi Lisboa ao jogo.

Jojo Todynho e Mateus Carrieri comentaram sobre isso no jogo. A funkeira disse que Lidi Lisboa está muito soberba e se achando porque voltou da eliminação. Já Mateus, descordou que da opinião da atriz que afirmou que a amizade do ator com Jojo é por puro interesse. Vem saber o que rolou.

Mateus Carrieri e Jojo Todynho Comentam a Volta de Lidi Lisboa à Fazenda 12

Na sexta-feira, os peões de A Fazenda 12 não veem a hora de chegar a festa e também a gravação do programa A Hora do Faro, que ocorre no período da tarde. Durante a manhã, os confinados comentaram sobre os desdobramentos do retorno da Lidi ao jogo.

A atriz foi salva junto com Mariano da roça que eliminou Raissa do jogo. Durante a manhã, Jojo Todynho e Mateus Carrieri conversaram sobre as acusações que Lidi fez da “aproximação forçada” do ator por interesse na fama da funkeira.

A gente combinou nada. Nunca te pedi nada, tipo ‘Vote em tal pessoa’, ou ‘não vote em tal pessoa’. Nunca fez isso.

Jojo concordou com a fala de Mateus em A Fazenda 12 e ainda disse que Lidi voltou ao jogo com o ar “soberbo.” A cantora ainda disse que não se importa de ter indicado alguém que foi salvo pelo público.

Eu não aguento. Eu tava vendo ali, ela tá numa soberba, como: ‘Olha, você me mandou para a roça e eu voltei’, e não sei o que. Água de cocô. Para mim é indiferente – disse Jojo.

Todo Mundo Está Jogando

Mateus ainda disse que o resultado da roça de A Fazenda 12 acabou sobrando para Raissa. Jojo comentou com o amigo que chegou a alertar a vice-Miss Bumbum 2017 que ela estava muito dispersa do jogo, que ela deveria se ligar mais.

Mateus também lembrou que Lidi sempre votou nele e vice-e-versa. O ator também comentou que a modelo se surpreendeu ao perceber que Jojo estava jogando em A Fazenda 12.

Depois, na votação, ela falou que não imaginava que eu era jogadora. Sim, cada um joga da sua maneira”, afirmou a funkeira. “Mas todo mundo tá jogando – disse Mateus à Jojo.

Jojo concordou com o pensamento de Mateus Carrieri e ainda completou: “Todo mundo tá jogando. O fato de eu ser jogadora não significa que eu não jogo com o coração, ninguém aqui entrou não querendo ganhar o prêmio ou entrou só para aparecer.”

Mateus Deduz Reações de Mariano na Festa

Ainda conversando sobre os próximos passos do jogo, Mateus disse a Jojo que já prevê que na festa, Mariano irá beber e tentar selar as pazes com Lidi Lisboa.

Mas tudo bem. Aí chega mais tarde, Mariano com aquele bom coração dele… Eu admiro muito o Mariano, ele é muito maleável, muito paciente. Vai chegar mais tarde, todo mundo mamado: ‘Ai, me desculpa’, não sei o que. E tá junto.

Jojo Todynho encerrou o assunto dizendo para Mateus aproveitar a festa de logo mais e pensar nas coisas boas que A Fazenda 12 pode proporcionar para os peões.

E assim vamos. Vamos tentar se divertir hoje, vamos fazer nossas publizinhas que pra mim tá ótimo. Se ganhar o prêmio ganhei, se não ganhar, ganha a publi e tá tudo.

Na noite dessa sexta-feira, além das aproximações e entendimentos entre os peões, com pedidos de desculpas e as pazes, o público também está aguardando para saber se Tays conseguirá ficar longe dos “encantos” de Biel. Na terça os dois terminaram de vez a relação durante a formação da roça ao vivo. Será que a tentação falará mais alto em A Fazenda 12?