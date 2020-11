A maldição do grupo “Bico Preto” se concretizou mais uma vez. Mc Mirella foi a décima eliminada de A Fazenda 12 na última quinta-feira. A cantora estava visivelmente nervosa, principalmente depois que Stéfani foi anunciada por Mion, como a primeira peoa salva pelo público.

No total, Mirella teve 29, 44% dos votos, Stéfani Bays conquistou 32,91% e Mateus Carrieri teve mais votos para continuar em A Fazenda 12, com 37, 65%. Na cabine de descompressão, a cantora disse que “não tinha uma noção do que estava acontecendo.” Vem saber o que rolou na última noite.

Noite Surpreendente em A Fazenda 12 Elimina Mirella do Reality

Uma noite muito louca e surpreendente, para os participantes de A Fazenda 12, já que o público imaginava a eliminação de Stéfani Bays ou Mc Mirella. E não deu outra. A funkeira saiu do reality depois de conquistar 29,44% dos votos e ficando atrás de Stéfani com 32,91% e do Mateus Carrieri, o mais votado para ficar com 37,65%.

Os confinados de A Fazenda 12 ficaram boquiabertos com o retorno de Carrieri da casa. Os peões acreditava na força dos fãs de Mc Mirella que possui quase 20 milhões de seguidores no Instagram. Já Mateus acaba de conquistar seu 1,8 milhões, mas o ator antes de entrar no reality tinha menos de 500 mil.

Stéfani foi a primeira a ser liberada por Marcos Mion para voltar para casa. Assim que chegou foi recebida com abraços dos colegas, principalmente de Raissa. Jojo Todynho ficou bem desanimada, achando que Mateus Carrieri não tinha chances. Assim que o ator retornou para a sede de A Fazenda 12, tocando o sino e jogando a pulseirinha por de baixo da porta, a felicidade foi geral. Biel e Todynho foram os que mais ficaram impressionados pela eliminação de Mc Mirella, que não chorou ao deixar o reality da Record TV.

Mirella Fala sobre Briga com Raissa

Depois do programa ao vivo, Mc Mirella foi cumprir os compromissos vigentes no contrato de A Fazenda 12. A funkeira participou da transmissão Cabine de Descompressão, com Victor Sarro e admitiu que realmente tentou provocar a expulsão de Raissa, tirando a modelo de seu controle emocional.

A gente quando entrou, no primeiro momento, teve aquela coisa, mas depois eu conversei e pensei ‘que não posso passar essa imagem aqui de ficar brigando com ela’. Só que depois aconteceu dela fazer aquilo comigo e sempre proteger ela. A gente se salvou nos ‘resta um’ que tinha. A gente via ela receber muitos votos e colocava nosso voto em outras pessoas pra ela não ir para a roça. Quando eu me senti traída, eu fiquei cega e, infelizmente, eu sei que tive erros.

A cantora também falou que vivenciando um reality de dentro acabou a deixando sem percepção do que estava acontecendo: “Eu não conseguia ter uma noção do que tava acontecendo.”

Depois da Eliminação

Agora depois de uma noite tensa e cheia de surpresas, os peões irão curtir na noite dessa sexta-feira mais uma festa preparada pela produção de A Fazenda 12. Será a festa sob a gestão de Jojo Todynho, que é a fazendeira da semana.

Com bebidas, geralmente os peões extravasam até o último limite e costumam a receber punições. Nas últimas duas semanas os participantes tem se controlado mais e cuidado uns dos outros, para não terem que ficar sem água encanada ou sem gás.

Semana passada, o show para os confinados de A Fazenda 12 foi de Leo Chaves. Além do sertanejos outros artistas também já passaram pelo reality da Record TV através de apresentações virtuais como Joelma, Xuxa, Kevinho, Latino e Fernando e Sorocaba. Quem será o convidado da vez. E quais alianças serão formadas de agora em diante. A eliminação de Mirella deixou Biel com a antena bem ligada.