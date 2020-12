O “bicho vai pegar” em A Fazenda 12 na noite dessa terça-feira, 1. Isso porque a essa altura do campeonato os peões estão mais do que acostumados a dinâmica de votação: Um indicado pelo fazendeiro, outro pela casa, um puxado da baia e o último do Resta Um.

Mas a produção do reality rural da Record TV resolveu dar uma sacudida no jogo. Essa semana, depois da indicação do fazendeiro, o pessoal da sede irá votar nos peões da baia e vice-versa. Além disso, por conta do poder da chama vermelha, a dinâmica do Resta Um não irá acontecer. Vem saber o que vai rolar.

A Fazenda 12 Muda as Regras de Votação

Reta final do reality A Fazenda 12 na Record TV, os peões não pensam em outra coisa a não ser evitar a roça, já que estão cada vez mais próximos do prêmio de R$1,5 Milhão. Stéfani, Lipe e Lidi Lisboa não param de fazer conta e construir possíveis cenários de formação de Roça. Biel já se considera um dos roceiros também. Mariano, em conversa com Mateus, já afirmou que não tem o que fazer a não ser votar nos amigos.

O que os confinados de A Fazenda 12 nem imaginam é que nessa semana a produção do reality mudou totalmente as regras para a formação da roça. O apresentador, Marcos Mion, anunciou ontem que a maneira de votar será diferente do que os participantes estão pensando.

Depois da indicação do fazendeiro da semana, Mateus Carrieri, o pessoal da sede terá que votar nos peões que estão na baia, indicando um segundo roceiro. Na sequência será a vez do pessoal da baia votar nas pessoas que estão na sede, ocupando assim a terceira vaga da roça.

Amanhã, a gente vai pegar a peãozada no susto, de novo. A gente está aqui pra isso. Afinal de contas, nessa altura do jogo eles acham que já entenderam tudo e que a formação da roça é sempre assim, mas não. Vamos fazer uma outra invertida na formação da roça é para eles ficarem espertos. Pra eles não acostumarem, não ficarem sossegados. Reta final de jogo tem que ser emoção o tempo inteiro.

Poder da Chama Vermelha e Indicação do Fazendeiro

O quarto lugar da roça de A Fazenda 12,irá depender única e exclusivamente da vontade do detentor do Lampião do Poder, Mariano. O poder da chama vermelha dessa semana fará com que o peão que receba o pergaminho vá direto para roça. Caso esse peão já esteja na roça, indicará uma outra pessoa.

Imagina a agonia de quem ficar com o lampião? Esse poder pode significar uma passagem direto para a roça. Mas também pode virar baita de um poder se o dono dele sentar no banquinho mais cedo do que deveria. Se ele receber o poder e mesmo assim já estiver sentado no banquinho da roça. É fogo no feno! disse Marcos Mion.

Por falar em Mariano, vale lembrar que sua crush, Jakelyne está na mira de Mateus Carrieri. O fazendeiro da semana andou dizendo para alguns peões que está com muita dúvida sobre quem ele coloca na roça: Lidi Lisboa ou Jake.

Também é bom ressaltar que o poder da chama verde ainda não foi revelado. Se for alguma imunidade, Mariano pode presentear Jake e assim mudar os planos do Fazendeiro da semana. Resta saber quais serão os votos surpresas de cada peão que ficará com o “cardápio” limitado essa noite.

A Fazenda 12 vai ao ar todos os dias na Record TV, durante a semana o reality entra na grade de programação as 22:50h, aos finais de semana esse horário altera um pouco. A final do programa está programada para o dia 17 de dezembro.