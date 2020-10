Para um bom entendedor meia-palavra basta, mas em A Fazenda 12 é preciso muitas palavras e explicações para que as coisas fiquem bem claras. Foi o que não aconteceu nessa manhã, durante as atividades de MC Mirella, Lidi Lisboa e Luiza Ambiel.

E a briga ficou feia tudo por causa do uso dos baldes. O utensílio doméstico virou ouro no reality da Record e Lidi Lisboa não achou certo Mirela se apossar de vários para garantir seu banho mais quente. Luiza Ambiel colocou mais lenha na fogueira e deixou com que as duas peoas “quebrassem o pau” para decidir quem está certa e quem não está. Vem saber o que rolou.

Escassez de Baldes Causa Bate-Boca em A Fazenda 12

Calor, limites para tomar banho e tarefas sob o sol escaldante fizeram com que Lidi Lisboa, MC Mirella e Luiza Ambiel tivessem uma briga daquelas em A Fazenda 12.

Tudo começou quando Lidi ofereceu ajuda para Luiza, que essa semana está cuidando da horta e também plantas de A Fazenda 12. Lidi Lisboa no entanto ficou muito nervosa ao ver que tinham poucos baldes para fazer o serviço. Quando questionou Luiza, sobre o uso dos outros baldes, a ex-banheira do Gugu afirmou que MC Mirella usa os utensílios para esquentar água para o banho.

Isso acontece, porque segundo as regras A Fazenda 12, os peões que estão na baia não podem tomar banho na parte interna da casa. Para não tomar banho com a água gelada do poço, Mc Mirella deixa a água dentro do balde e o balde no sol, para que a água fique pelo menos morna.

O problema é que esses mesmos baldes são usados para levar a agua do poço até as plantas que precisam ser regadas. Lidi achou um absurdo Luiza Ambiel trabalhar com um balde apenas, enquanto o restante dos objetos ficam a mercê do banho de Mirella. Enquanto ajudava Luiza no carregamento dos baldes, Lidi disse que tiraria satisfação com Mc Mirella por achar errado. E foi o que aconteceu.

Bate-Boca Agitou A Fazenda 12

Assim que terminou de ajudar Luiza Ambiel com os baldes, Lidi subiu até a sede e acordou Mirella que estava dormindo no sofá, com uma bronca daquelas.

Não dá para a Luiza ficar com um balde e a senhora esquentando água. Ela precisa dos baldes disparou a atriz.

MC Mirella meio acordada ficou irritada com a tirada de satisfação e quis entender melhor porque estava sendo repreendida.

A água tá esquentando em cima. Não tá usando. Deixei dois baldes pra ela, ela pode pegar, ela pegou? Que balde você tava falando? rebateu Mirella.

Mirella então explicou que os baldes que estavam cheios de água para esquentar, não era para o uso dela, e sim para as demais pessoas que também estão na baia. Foi então a vez de Lidi Lisboa ficar confusa em A Fazenda 12 e levar uma chamada de Mirella.

Então você pergunta antes, porque eu não entendi nada antes, porque a água que eu tô esquentando é a que já está lá em cima, onde eu coloco a água dentro do chuveiro, porque é aquela água que eu uso – disparou Mirella para Lidi.

Confusão sem Fim em A Fazenda 2020

Sem se entenderem as duas foram tirar satisfações com Luiza Ambiel, que confirmou a versão das duas, só que em visões diferentes sobre o uso dos baldes. Foi preciso Juliano Ceglia entender o que estava acontecendo com o bate-boca perto dos animais.

Vale lembrar que na noite dessa quarta-feira será definido o novo fazendeiro da semana. Luiza Ambiel, Biel e Cartulouco estão na disputa pela liderança de A Fazenda 12. Já Jojo Todynho está na roça direto e pode ser eliminada na próxima quinta-feira.