Definidos os nomes que irão para eliminação na noite dessa quinta-feira em A Fazenda 12, Mirella pareceu preocupada com a possibilidade de Victória Villarim deixar o reality rural da Record.

Depois de muitas reviravoltas, por causa de Biel, o poder da chama vermelha foi cancelado. Com isso, Raissa que estava na berlinda saiu da mira da eliminação e deu lugar para Tays. Agora o grupo dos quatro, teme que essas mudanças mude a maneira de pensar do público.

Mirella Teme Ficar Sem Sua Melhor Amiga em A Fazenda 12

Madrugada de eliminação, e depois de fortes reviravoltas, todos os peões estão temerosos quanto ao resultado da sétima roça de A Fazenda 12. Na tarde da última quarta-feira, Mion entrou ao vivo na casa, e anunciou aos participantes que o poder da chama vermelha estava cancelado.

Para quem não lembra, o poder dessa semana, que foi passado de Biel para Victória, permitia que o peão substituísse o quarto nome indicado para roça, ou seja, trocaria o participante que foi parar na berlinda pelo Resta 1. Tays foi a peoa que sobrou na dinâmica, e Victória a trocou por Raissa.

Depois dessa intervenção da direção de A Fazenda 12, tudo voltou como estava antes do poder da chama vermelha ser aplicado e Tays voltou para a berlinda. Marcos Mion ainda avisou que as câmeras e os microfones captaram a infração de Biel a uma das regras.

Tays disputou com Lipe e Jakelyne a Prova do Fazendeiro Roça 7, mas a Miss Brasil levou a melhor e se tornou a líder de A Fazenda 12 pela segunda vez. Agora Victória Villarim irá disputar a permanência na casa com Lipe Ribeiro e a cantora baiana, Tays Reis. Todo esse contexto mexeu com as ideias de Mirella, que agora está tensa com a possibilidade de Victória deixar o reality.

Mirella Abre o Coração

Depois da Prova do Fazendeiro Roça 7, os peões passaram a madrugada pensando no resultado da eliminação dessa quinta de A Fazenda 12. Mirella revelou aos seus amigos que não pode ficar na casa sem o apoio de Victória.

Você tem que ficar. Eu não posso ficar aqui sem você. Não é possível. Não posso ficar aqui sem você.

Victória por sua vez tentou acalmar a amiga e disse: “Calma, vai dar certo. A gente vai se fortalecer mais!”

Lipe, Tays e Victória Defendem Suas Permanência

Passada a Prova do Fazendeiro, Jakelyne tomou posse do chapéu que estava com Juliano. Os peões comemoraram a vitória da Miss, mas também ficaram tristes, pois Victória, Lipe e Tays poderão deixar A Fazenda 12, essa noite

Dessa forma eles foram convidados a defenderem suas permanências na casa. Lipe Ribeiro que ficou em terceiro lugar na Prova do Fazendeiro, disse:

Boa noite rapaziada de casa. Boa noite mãe, pai e Yá. Então, tô aqui. Demorou pra chegar e a única coisa que eu quero é ficar (em A Fazenda 12). Quem me conhece sabe do desejo de estar aqui. Fui um cara que já errei em outros realities, mas aprendi muito, me desconstruí e me tornei esse cara melhor que tô tentando mostrar a vocês. Então, peço, por favor, para ficar por ter muito a mostrar. Amor, te amo. Você que lute, bebê.

Já Tays Reis que foi para a disputa da Prova do Fazendeiro no susto, depois que o poder da chama vermelha foi cancelado por uma infração às regras cometida por Biel e pediu apoio do público:

Boa noite, Brasil. Segunda vez que tô na roça e obrigado pela oportunidade de voltar da outra. Essa aqui eu meio que cai de paraquedas, mas vocês estão vendo meu jogo aqui dentro. Tô sendo 100% eu e agindo de coração. Peço muito a colaboração de vocês. Meus fãs, minha família e quem está assistindo sabem da minha verdade. Estou aqui para levar uma vida digna a minha família. Não quero vitimismo, mas quem conhece minha história sabe das minhas lutas É isso. Conto com vocês.

Por fim foi a vez da bailarina Victória Villarim que pediu apoio aos fãs para continuar em A Fazenda 12:

Oi, gente. Boa noite, Brasil. Boa noite, família. É muito difícil estar na roça, principalmente, quando não temos a oportunidade de fazer a prova ( Prova do fazendeiro). Por esse motivo, preciso muito de vocês para ficar. Eu quero muito ficar por ser um sonho meu, da minha família e da minha mãe, principalmente. Então, que seja feita a vontade de Deus. Quero muito ficar. Muita saudade, família.

A Eliminação de A Fazenda 12 acontece na noite dessa quinta-feira ao vivo pela Record TV.