Em seu penúltimo dia a Fazenda 12 continua arrancando suspiros de seus telespectadores. Nessa tarde de quarta-feira, 16, a produção do reality da Record TV preparou uma surpresa aos finalistas do programa.

Em uma ação patrocinada, Stéfani, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Biel receberam visitas de seus familiares e foram presenteados com objetos simbólicos que marcaram, de alguma forma, algum momento especial na vida dos peões. Entre lágrimas, uma visita acabou sendo surpreendida, Yá Burihan, namorada de Lipe foi pedida em casamento. Vem saber o que rolou nesse penúltimo dia de confinamento de A Fazenda 12.

A Fazenda 12 Tem Surpresa Especial Para os Finalistas

Penúltimo dia de A Fazenda 12 foi marcada por muita emoção e surpresa para os finalistas. Stéfani Bays, Lipe Ribeiro, Jojo Todynho e Biel receberam visitas de alguns de seus familiares que trouxeram objetos simbólicos para lembrar os peões que suas famílias e suas casas os aguardam com muita saudades.

Primeiramente foram entregues os objetos aos peões junto com uma carta. Posteriormente os familiares apareceram nos telões. Apesar de estarem nos estúdios da Record TV, em Itapecerica da Serra, os peões de A Fazenda 12 viram apenas seus familiares pelo telão.

Stéfani Bays recebeu uma boneca que foi levada por sua mãe. Biel recebeu a irmã. Jojo Todynho ganhou a visita da sua melhor amiga Renata, que levou um porta retrato com a foto de sua avó. E Lipe foi surpreendido com a visita de sua namorada, Yá Burihan, e o peão é que acabou criando um momento inusitado para sua amada.

Lipe Pede Namorada em Casamento

Lipe está bem empolgado com sua ida para a final de A Fazenda 12. O ex-participante do De Férias com o Ex chegou a revelar, depois da dinâmica, que pediu sua namorada em casamento.

Ontem eu falei pro Selfie: ‘compra uma aliança que depois de anunciar eu vou pedir a Yá em casamento.’ Aí eu falei agora!

Stéfani ficou surpresa: “Você pediu ela em casamento?, a maquiadora conheceu Yá já que as duas estiveram no De Férias com o Ex. Lipe também revelou a amiga qual foi a reação da namorada: Ela: ‘Felipe, Felipe… Claro! Claro!

Namorada de Lipe Gostou de Ver Lipe Nú em A Fazenda

Antes de entrar em A Fazenda 12, Lipe participou de outro reality, De Férias com o Ex, da MTV. Stéfani Bays também integrou o elenco desse programa. Lá o empresário também apareceu nú, no entanto a edição do programa tarjou as partes íntimas do atual peão. Além disse, Lipe também apareceu em cenas bem picantes no “De Férias” dando a impressão que estava praticando sexo com outras participantes desse reality.

A namorada de Lipe Ribeiro, Yá Burihan, que também esteve no De Férias com o Ex, não se importou com a exposição de Lipe Ribeiro, que acabou se descuidando e mostrou demais depois de um banho em A Fazenda 12 e inclusive chegou a brincar com a repercussão do “nude” nas redes.

Gente vocês tão chocados com isso? é porque não viram nossas conversas no WhatsApp. Hahahaha que nada. Aliás, pode mostrar mais. Viu, amor, que a saudade tá grande aqui.

Em entrevista ao portal UOL, Yá disse que está feliz com a participação de Lipe em A Fazenda 12. No De Férias com o Ex, Lipe foi apelidado de “Boy Lixo” pela forma machista que tratava suas ex-namoradas que chegavam no programa. Já no reality da Record, o empresário está mostrando seu lado mais divertido e jogador. Lipe por exemplo já mostrou que tem medo de sapo e aves e até o momento é um dos participantes que mais ganhou dinheiro em provas internas.