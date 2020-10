Após uma noite de eliminação tensa, quando boa parte da casa comemorou o retorno de Mateus Carrieri e a saída de Luiza Ambiel, em A Fazenda 12, uma nova briga daquelas teve início essa manhã, e os protagonistas foram Jojo Todynho e Juliano Ceglia, novo fazendeiro.

Isso porque durante a divisão das tarefas, Mirella e Victória manifestaram a vontade cozinhar para os peões. Mas, quem não gostou nada, nada foi Jojo Todynho, que bateu o pé e disse que da cozinha ela não sairia. Mas Juliano Ceglia entrou na briga e chegou a cogitar mandar Jojo para roça. Vem saber o que rolou.

A Fazenda 12 Tem Novo Quebra-Pau envolvendo Jojo Todynho

Após uma noite repleta de nervosismo e muita emoção, com a eliminação de Luiza Ambiel e o retorno de Mateus Carrieri e Mirella, a manhã de A Fazenda 12 voltou a ser agitada por conta de discussões.

Isso porque o Fazendeiro da Semana, Juliano Ceglia, começou a dividir tarefas mas Mirella e Victoria pleitearam a cozinha, que até agora vem sendo comandada por Jojo Todynho que bateu o pé que não deixaria de cozinhar.

“Eu não vou sair da cozinha. Cada um pegou sua função. Eu não vou fazer outra coisa” disse Jojo. “E se fizer uma coisa que cada dois dias uma dupla assume a cozinha?” sugeriu Lucas Selfie.

Mirella perdeu a paciência e disparou para Juliano: “Vai tocando aí. Achei que ia ter mais respeito e entendimento das pessoas, mas infelizmente…Quero tranquilidade.” Jojo sentiu a indireta e rebateu: “Exatamente, é o que eu mais quero. Se você pegou uma função, não precisa de outra. Dai-me paciência!”

Juliano Ceglia Entra na Briga

Mas a discussão não parou por ai, Tays chegou a dizer que gostaria de cozinhar também em A Fazenda 12, mas não quis entrar em um embate com Jojo. Mais tarde, Lide Lisboa diz que pretende cozinhar sua própria comida.

Eu amo cozinha, gosto de fazer, vou te ajudar com faxina e tal. Mas a questão é que tava tudo tramadinho, entendeu? Isso que me irritou muito. Vai se f**** – disparou Jojo

Depois do desabafo, Juliano tentou conversar com Jojo Todynho, mas o papo não foi muito para frente, já que a cantora acusou o jornalista de ter combinado tudo antes com as amiguinhas dele antes da reunião de hoje em A Fazenda 12.

Não foi acordado, foi conversado. Elas me pediram, e eu fiquei de acertar hoje com todo mundo. O fazendeiro nem manda aqui, serve pra organizar – afirmou Juliano para Jojo.

Mas Jojo Todynho acabou ironizando a fala do Fazendeiro da semana e retrucou: “Se semana que vem alguém quiser pegar a cozinha, tudo bem. Pensando bem, vou dar uma distanciada de cozinha. Deixa pra quem quer fazer.”

Sucesso de A Fazenda 12

A Fazenda 12 já um dos maiores sucessos da Record de todos os tempos. Na noite de quinta o reality rural da Record venceu o reality musical da Globo The Voice. Segundo informações do site Notícias da TV, A Fazenda ficou com 16,7 pontos contra 15, 6 do The Voice e depois o Que História É Essa Porchat, que marcou 9,3 contra 13,7.

Ainda segundo o site Notícias da TV, A Fazenda tem alcançado bons índices de audiência, e atingido 12 pontos de média. Vale lembrar que a Globo chegou a cogitar fazer uma edição especial do BBB no meio do ano, mas a ideia não foi para frente.

Nessa sexta-feira, os peões de A Fazenda 12 irão participar de mais uma festa. Jojo Todynho disse que irá comemorar a saída de Luiza Ambiel do reality e está disposta inclusive a tomar punições. Luiza enfrentou uma eliminação com Mc Mirella e Mateus Carrieri.