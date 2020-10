A Fazenda 12 continua a todo vapor nas noites da Record TV. Depois da saída de Carol Narizinho o grupo das meninas formado por Luiza Ambiel, Victória Villarim, Stéfani Bays, MC Mirella e Raissa Barbosa se dividiu. Stéfani brigou com Luiza e somente Raissa parece ter ficado do lado de da ex-MTV.

Já Luiza Ambiel conseguiu manter em seu lado Victória Villarim e a amizade de Mirella. No entanto, seu alvo já não é mais Biel. O cantor, ao lado de Juliano Ceglia, juntou forças com a ex-banheira do Gugu e o novo grupo já tem um alvo em A Fazenda 12: Jakelyne Oliveira.

A Fazenda 12 Tem Um Novo Grupo

Com a saída de Cartolouco e Carol Narizinho, os dois grupos mais ativos em A Fazenda 12 se sentiram enfraquecidos e resolveram unir forças. Os porta-vozes dessas duas panelinhas são Luiza Ambiel e Juliano Ceglia. O jornalista articula sempre ao lado de Biel. E a ex-banheira do Gugu agora aparece sempre ao lado de Victória Villarim.

Luiza e Stéfani romperam os laços na última eliminação, depois que Ambiel decidiu contar para Biel o que Mariano disse sobre o cantor enquanto ele aguardava o resultado da roça ao vivo. O sertanejo disse que o cantor era malcriado e que se fosse criado em Mato Grosso, levaria uma “surra de pau mole” para aprender.

Depois da fofoca de Luiza Ambiel o clima pegou fogo entre ela e Stéfani Bays que não concordou com a atitude da amiga em A Fazenda 12. O grupo das meninas então se dividiu. Quem chegou a ficar mais dividida sobre que lado ficaria foi Victória Villarim. Após a divisão dos grupos, a bailarina chegou a titubear e não concordar com as atitudes de Luiza Ambiel, mas agora Victória não só aderiu a panelinha como também participa das articulações de votos da ex-banheira do Gugu.

Jakelyne Vira Alvo em A Fazenda 2020

Duas pessoas estão na mira do novo conchavo de A Fazenda 12: Mateus Carrieri e Jakelyne Oliveira. Mateus foi para baia e levou Biel, o cantor não gostou e seu melhor amigo na casa também. Juliano Ceglia que antes era muito próximo do ator, não só se afastou como também já declarou que ele pode ser seu voto daqui para frente.

Já Jakelyne é vista como uma grande jogadora e conselheira de Mariano, seu affair na casa. Isso tem incomodado muito alguns peões e é por isso que a Miss Brasil virou um alvo para a próxima roça de A Fazenda 12. Biel, Juliano, Luiza, Victória e até Mirella deram indícios que irão votar na “mulher do fazendeiro.”

Eu já tinha pensando em quem eu ia, né. Vou na mascarada. Vamos falar assim. Coincidentemente, Juliano também vai, Victória também vai e Biel também vai – disse Luiza para Mirella.

Jakeline Sabe Que Está na Mira da Roça

Após ser escolhido para participar da Prova de Fogo, Mateus Carrieri ficou apreensivo. O ator foi um dos indicados por Jakelyne para conquistar o Lampião do Poder, mas acabou perdendo a prova para Raissa. Com isso, Carrieri foi direto para a baia e pode ficar mais perto da roça de A Fazenda 12.

Mas Jakelyne o tranquilizou dizendo que está percebendo uma movimentação na casa e que tudo indica que ela pode ser a mais votada pelos peões para o próxima eliminação. A formação da sexta roça de A Fazenda 12 acontece na noite dessa terça-feira.

Mariano já declarou que seu voto irá para Luiza Ambiel, e parte da casa irá em Jakelyne. Vale lembrar que o poder da chama vermelha fará uma nova dinâmica que substituirá o Resta 1. Dessa vez o detentor do poder irá indicar três peões e a o restante da casa irá fazer uma nova votação para definir quem ocupará o quarto lugar da Roça.