A Fazenda 12 segue a todo vapor e na tela da Record TV, mas às vésperas da formação de mais uma roça os nervos ficam à flor da pele. Mateus Carrieri, por exemplo, não gostou de ir para baia mais uma vez, ao ser puxado por Jakelyne. E Raissa também não curtiu ir para o quarto mais desconfortável da casa, depois de ser levada por Tays.

Mas uma atitude de Mateus acabou conseguindo irritar ainda mais Raissa, isso porque o ator usou um dos copos disponibilizados na baia para beberem água, para escovar os dentes. A vice-Miss Bumbum 2017 achou a ação do ator nojenta e fez questão de dizer isso a ele. Vem saber o que rolou.

A Fazenda 12 Raissa se Irrita com Mateus

Mais uma semana decisiva começou em A Fazenda 12. Agora são apenas dez peões na busca do prêmio máximo do reality da Record TV que é de R$1,5 Milhão. E no último domingo foi realizado a Prova de Fogo, que deu para Lipe Ribeiro o temido Lampião do Poder, que pode causar aquela reviravolta na formação da décima primeira roça.

Depois de irem parar na baia (contra a vontade) Raissa e Mateus tiveram um desentendimento. Isso porque o ator usou um dos copos disponibilizados na baia para os peões beberem água, para escovar os dentes. A modelo achou um absurdo o ator usar o copo que é para beber água para o ator fazer suam higiene pessoal e fez questão de tirar satisfações em A Fazenda 12.

Sabe que eu ia te perguntar, uma coisa muito chata: qual foi o copo que você cuspiu, para eu não beber água nele? Na hora que estava escovando os dentes – questionou Raissa para Mateus.

O ator respondeu respondeu primeiramente que não lembrava qual copo teria usado e Raissa continuou sua fala dizendo que acha um absurdo essa ação de Mateus na baia de A Fazenda 12.

Que eu achei o cúmulo do absurdo cuspir no copo que a gente toma água.

Depois de pensar melhor Mateus respondeu: “Foi o primeiro, que está mais perto da minha cama.” Mais aliviada, porém não menos brava, Raissa completou: “Então eu peguei o certo. Não peguei ele.”

Mateus Carrireri e Encrencas na Casa

E parece que as divergências em A Fazenda 12 envolvendo Mateus Carrieri não estão ligadas somente à Raissa, o ator também se envolveu em discussões com Lidi Lisboa e Jakelyne Oliveira.

Com Jake, Mateus ficou bravo e se sentiu traído pois não gostou de ser puxado para baia pela Miss Brasil. O ator disse em outras ocasiões que odeia dormir na baia e que prefere ir para roça direto. Por conta disso, Mateus Carrieri acabou tirando Jakelyne de uma dinâmica valendo R$10 Mil do programa A Hora do Faro. Jake se sentiu culpada e chorou pela casa.

Já com Lidi Lisboa, Mateus se desentendeu depois de outra dinâmica que será exibida na noite dessa segunda-feira em A Fazenda 12, o famoso jogo da discórdia.

Em um determinado momento, Mateus critica as ações de Lidi Lisboa de elimina-lo de determinadas provas e impossibilitando que ele ganhe prêmios em dinheiro. O ator ligou os prêmios em dinheiro, à ajuda que irá dar para seus filhos e isso os prejudicaria diretamente. Lidi Lisboa achou uma acusação muito baixa, Mateus usar seus filhos para justificar os atritos que os dois tem na casa.

Votação na Terça

Com todas essas brigas com Mateus em A Fazenda 12, o ator pode virar um alvo de várias frentes de votação. Carrieri só não está na mira de Jojo Todynho, que já declarou apoio total ao seu amigo.

Aliás uma das maiores dúvidas para a formação da roça de terça-feira é: “Jojo Todynho indicará Lidi Lisboa ou Biel, para a formação da décima primeira roça de A Fazenda 12?”