Não deu para Raissa em A Fazenda 12, depois de algumas indicações para roça, de ser provocada propositalmente para se desestabilizar e viver um romance pouco correspondido com Lucas Selfie, a vice-Miss Bumbum 2017 foi a menos votada na disputa pela permanência no reality com Mariano e Lidi Lisboa.

Mariano foi o mais votado para continuar em A Fazenda 12, com 41,80% dos votos, Lidi em segundo, com 32,62% e Raissa conquistou apenas 25,58%. A modelo ficou agradecida ao se despedir de Mion e do Reality e disse que estava muito nervosa por enfrentar dois famosos conhecidos pelo público. Mion respondeu e disse que ela esta bem famosa agora.

Raissa É Eliminada de A Fazenda 12

Noite de eliminação em um jogo que está cada vez mais afunilando e sem muitas opções de votos. Foi assim o programa ao vivo de A Fazenda 12 na Record TV na noite da última quinta-feira. Raissa acabou sendo menos votada pelo público do reality e alcançou 25,58% dos votos. Lidi Lisboa conquistou um pouco mais da votação do público e ficou com 32,62%. Já Mariano foi o mais querido pelos expectadores do reality e ficou com 41, 80% dos votos. Foram mais de 700 milhões de votos.

Mion se despediu de Raissa Barbosa elogiando a modelo que teve uma passagem brilhante pela A Fazenda 12. Disse que ela riu, chorou, venceu o medo de não ser tão famosa quanto seus concorrentes e superou seus problemas pessoais, se entregando nas provas e dinâmicas.

Raissa Fica Surpresa Em Cabine de Descompressão

Depois da eliminação de A Fazenda 12, Raissa teve que participar da Cabine de Descompressão, onde os peões eliminados do reality assistem e comentam momentos polêmicos do jogo, com uma visão do telespectador. A vice-Miss Bumbum 2017 ficou chocada ao ver o plano de Mirella, Luiza Ambiel, Juliano Ceglia, Biel e Victória Villarim de tentarem desestabiliza-la para ela agredir alguém e ser expulsa do reality.

Elas queriam me queimar, a Luiza inclusive. Elas me davam conselhos errados e eu fiquei: ‘Será que sigo?’. Eles queriam fazer eu perder a paciência. Todos eles sabem o meu ponto fraco, chamar de louca, surtada, tem várias formas.

Raissa também destacou que seu grande desafeto na casa era Biel e que inclusive ele era seu alvo da semana.

Eu senti várias vezes, até mesmo o Biel nessa semana. Queria muito que a votação [da roça] não tivesse sido do jeito que foi. Meu voto era do Biel e queria ter falado isso, ele é o tipo de pessoa que dá a unhada e esconde a unha. Ele faz a coisa, e quando reajo ao ataque dele, que é mascarado, disfarçado, ele se faz de ‘não estou fazendo’ (inocente).

Ainda durante a cabine de descompressão, Raissa desconversou sobre continuar a relação, um tanto quanto bagunçada, com Lucas Selfie fora de A Fazenda 12.

Meu Deus do céu, a gente brigava demais. O Lucas enchia a minha paciência. Era toda hora. Não sei. Não sei o que ele pensa de mim, mas gostei que quando foi no Faro, ele colocou verdadeira pra mim. Sinto que tem alguma coisa.

Festa de Sexta

Nessa sexta-feira, será a vez dos peões entrarem na “cabine de descompressão de A Fazenda 12”, já que é dia de festa. Provavelmente os confinados irão discutir a volta de Lidi Lisboa que foi para eliminação brigada com Mariano, Jojo Todynho e Mateus Carrieri.

Será que Lidi só irá conversar com Lipe Ribeiro? Ainda não foi divulgado quem será a atração musical do evento, semana passada os peões curtiram o show de Dilsinho. Os confinados também já puderam curtir shows de Kevinho, Fernando Sorocaba, Leo Chaves, Latino e até Xuxa. O final de A Fazenda 12 está programado para ir ao ar dia 17 de dezembro.