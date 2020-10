Depois de mais uma explosão de fúria em A Fazenda 12, Raissa acabou contando com uma sorte daquelas. A vice-Miss Bumbum 2017 conseguiu sortear um dos ovos dourados foi para a Prova de Fogo e retornou como grande vencedora.

Agora com um dos poderes das chamas, o da cor vermelha, Raissa poderá mudar completamente o destino da próxima Roça na terça-feira. Isso porque o quarto peão a completar os indicados para eliminação não será pelo resta 1 e sim através de uma votação pelos participantes, através três indicados pelo o poder da chamas. Vem saber o que rolou.

Raissa É A Nova Guardiã do Lampião do Poder em A Fazenda 12

Raissa teve um final de semana cheio de emoções em A Fazenda 12. A peoa “quebrou o pau” com Luiza Ambiel na sexta-feira. E quando se fala “quebrou o pau” é no sentido literal da palavra. Isso porque a vice-Miss Bumbum 2017, após discutir com Luiza e dizer que não acha certo a peoa fazer fofoca para Biel e muito menos tratar mal Stéfani, ouviu de Luiza que não achava certo também a maneira como ela gritou com Narizinho, antes da panicat ser eliminada do reality.

Depois das trocas de acusações em A Fazenda 12, Raissa entrou no banheiro reservado e chutou a porta até arrancar e derrubar a parte lateral da entrada. Depois disso, a vice-Miss Bumbum 2017 foi acalmada por Jojo Todynho, Jakelyne e Stéfani Bays.

Mas Raissa nem imaginava que o jogo estava prestes a dar uma virada daquelas. Passadas mais confusões após a festa da sexta-feira e seus desdobramentos no sábado, no domingo foi a vez dos peões participarem da Prova de Fogo e Raissa acabou conquistando o Lampião do Poder de A Fazenda 12.

Como Foi A Prova Em A Fazenda 2020

Como de praxe, todos os peões tiveram que sortear os ovos dourados dentro do ninho. Dessa vez os “sortudos” foram Lucas Selfie, Mateus Carrieri e Raissa Barbosa. Os peões se dirigiram até o ginásio de provas de A Fazenda 12. A dinâmica dessa vez consistia nos peões ascenderem luzes através de diversos interruptores. Isso de forma rápida e ainda suspensos por um cabo de aço.

A prova será exibida na noite de hoje em A Fazenda 12, mas sabe-se que Raissa foi a mais rápida seguida de Lucas Selfie e Mateus Carrieri. Os dois que perderam foram direto para a baia. Lucas arrastou Juliano Ceglia e Mateus levou Biel, agora um dos quatro podem ir para a eliminação na próxima terça-feira.

Os Poderes das Chamas

Essa semana, o poder da chama vermelha que escolhido pelo público de A Fazenda 12, através de uma votação, consiste na indicação do peão em três nomes. Esses três participantes passarão por uma nova votação e o mais votado ocupará o quarto lugar no banquinho da roça.

Ou seja, essa semana em A Fazenda 12, a prova do Resta 1 não terá efeito nenhum no reality. O poder da chama verde será divulgado na noite de terça-feira. Vale lembrar que Mariano irá indicar um nome para a Roça, ao que tudo aponta esse nome será Luiza Ambiel, já que o desafeto entre o sertanejo e Biel Já foi resolvido durante a festa de sexta.

Até o momento, cinco peões já tiveram o poder da liderança em A Fazenda 12, Jakelyne, Rodrigo, Juliano Ceglia, Carol Narizinho e Mariano. Desses cinco, Carol e Rodrigo já foram eliminados. Resta saber quem voltará da Roça com o poder máximo essa semana.

A Fazenda 12 vai ao ar todos os dias no fina de noite da Record TV. De segunda a sexta, o reality apresentado por Marcos Mion entra no ar às 22:50h. Aos sábados e domingos e sse horário costuma variar.