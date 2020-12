A Fazenda 12 termina hoje mas deixará uma saudade de acompanhar e torcer pelo seu peão favorito. O reality da Record mexeu com com os ânimos dos anônimos e também com os famosos, que chegaram a declarar sua torcida, fora do reality.

A telespectadora fiel e mais assídua é Xuxa Meneghel, a contratada da Record dá pitaco em todas as roças e sempre participa das lives promovidas por Marcos Mion. Dessa vez, Xuxa entrou e fez questão de contar que estava emocionada com uma ação promocional de um patrocinador que causou comoção de toda audiência. Xuxa disse que “chorou até com Biel” mas logo recebeu uma “sacudida” de sua filha, Sasha que lembrou a mãe que a torcida é para Jojo.

A Fazenda 12 Expõe “Sacudida” de Sasha em Xuxa

A Fazenda 12 termina hoje na Record TV. O reality foi um dos grandes sucessos da TV brasileira e fez muito famoso também criar torcidas para seus peões favoritos e também criticar os peões que não gostavam.

Uma das famosas mais “viciadas” em A Fazenda 12 é Xuxa Meneghel, a apresentadora da Record TV deu palpites em todas as roças e declarou torcidas e “desafetos.” A Loira também participou de uma das festas do reality e emocionou muitos altinhos.

Durante uma live promovida por Marcos Mion durante um dos intervalos de A Fazenda 12 na última quarta-feira, a rainha dos baixinhos ficou emocionada ao ver uma ação do patrocinador que trouxe parentes e amigos dos finalistas para entregar cartas e uma lembrança especial.

Xuxa disse para Marcos Mion que chorou com a leitura da carta de todos os peões finalista e ficou extremamente emocionada com Biel: “Putz, ele chorando cortou meu coração.”

Mas a declaração emocionada foi logo podada justamente pela filha da apresentadora, Sasha Meneghel que deu aquela sacudida na mãe: “MAEEE. Menos. JOJO ALWAYS” (Jojo Todynho sempre).

Famosos Declaram Torcidas

E não foi apenas Xuxa Meneghel que fez comentários ao longo dos 3 meses de A Fazenda 12. Famosos como Neymar, Bruna Marquezine e Fernanda Paes Leme também escreveram algo sobre o reality da Record TV.

Bruna Marquezine comentou uma postagem que criticava Biel e apenas escreveu “Meu Pai.” Já Fernanda Paes Leme fez enquete em uma das roças para saber em que seus seguidores achava que iria ser eliminado. Neymar Jr. disse que ficou fã de Jojo Todynho ao ver a cantora em sua rotina de atividades.

Ludmilla chegou a usar sua conta do Instagram para pedir votos para Jojo Todynho, a cantora aposta na colega funkeira como grande campeã de A Fazenda 12.

Outra famosa que é fã de A Fazenda é Sabrina Sato. A japa também já mostrou que torce e também se diverte com Jojo Todynho. Assim como Xuxa, Sabrina Sato também atuou como Dj em uma das festas do reality.

Grande Final

Nessa quinta-feira, a Record irá levar ao ar o último episódio de A Fazenda 12. A emissora do Bispo Edir Macedo esticou por uma semana a competição devido ao grande sucesso de audiência e o aumento de marcas que procuraram a produção para realizarem ações de Merchandising.

Biel, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays disputam o prêmio de R$1,5 Milhão. Segundo Marcos Mion, um peão será eliminado ainda no primeiro bloco do programa, mesmo com a votação em andamento. A outra eliminação acontecerá no penúltimo bloco e o anúncio do grande vencedor será no final.

A direção de A Fazenda 12 não anunciou nenhuma atração musical, mas provavelmente o programa trará de volta todos os eliminados do reality até agora. Resta saber qual os planos da Record TV para depois do reality.