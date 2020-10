Um quiproquó daqueles tomou conta de A Fazenda 12 durante a tarde dessa quinta-feira. E acreditem se quiser, a bagunça foi nos bastidores do reality. A Record TV reconheceu que houve um erro na contagem de pontos durante a Prova do Fazendeiro na última quarta, e ao contrário do resultado dado ontem Jakelyne não foi a vencedora e sim, Tays Reis.

Ontem, durante a execução da prova, Marcos Mion chegou a titubear que houve um erro, mas o apresentador de A Fazenda 12 chamou os comerciais e quando voltou disse que as contas foram refeitas e o placar atualizado. Mas não foi o que aconteceu de fato. Vem saber o que rolou.

A Fazenda 12 Tem Erro Histórico de Produção e Votação da Roça É Suspensa

Era para ser mais uma quarta-feira daquelas com bastante emoção em A Fazenda 12, para se definir quem sairia da Roça e viraria o novo Fazendeiro do Reality da Record TV. E Foi. Só que as emoções extrapolaram o limite da prova e a confusão foi parar nos bastifores do programa.

O quiproquó aconteceu porque a prova elaborada pela produção de A Fazenda 12 contava com duas etapas e uma delas era necessário uma contagem de pontos. Lipe, Tays e Jakelyne tinhas que jogar uma bola em uma alavanca móvel que acabaria em uma caixa com número.

Depois disso, os peões tinham que pegar uma carta em uma prateleira correspondente ao número. A carta dizia se os pontos conseguidos na próxima etapa seriam subtraídos, divididos, multiplicados, passado para outro participante entre outras coisas.

Na etapa final, os roceiros de A Fazenda 12, tinham que jogar outra bola em uma plataforma em círculos e com faixas preenchidas com buracos, essas faixas determinavam valores diferentes de pontuação. Um tanto quanto complexo, não é mesmo? As contas foram tantas que nem a produção entendeu as somatórias dos benditos pontos;

Em determinada rodada, a produção acabou suprimindo 100 pontos de Tays ao atualizar o placar. Marcos Mion chegou a dizer ao vivo para o público de A Fazenda 12 que chamaria o intervalo para checarem o placar e somarem os pontos novamente. E isso aconteceu, no entanto os 100 pontos não voltaram para a cantora baiana.

Destino de Tays

Na última jogada, Jakelyne conseguiu pontuação máxima e totalizou 500 pontos. Pela contagem errada da Record TV, Tays ficou com 450, e Lipe com 200. Mas com os 100 pontos a mais, Tays ficaria com 550. A internet, sempre muito atenta, viu imediatamente o erro e começaram a pedir explicações para a produção de A Fazenda 12. Somente na manhã dessa quinta-feira a Record TV reconheceu o erro e suspendeu a votação da roça entre Lipe, Victória e Tays.

Vale lembrar que essa é a segunda reviravolta nessa semana em A Fazenda 12 e que interfere no jogo de Tays dentro da casa. Na terça, o poder da chama vermelha, conquistada por Biel e entregue para Victória acabou salvando Tays do quarto lugar da Roça. A cantora havia sobrado na dinâmica do Resta 1, Victória acabou trocando ela por Raissa.

Na quarta-feira, todos os peões foram convocados na sala de A Fazenda 12, a produção constatou que Biel, infringiu uma das regras que era não dar pistas sobre o poder entregue para o peão escolhido. As câmeras captaram o momento em que o cantor afirma para Victória que o poder da chama vermelha é importante e que ela deveria pensar bem quem ela iria indicar.

Com isso, o poder acabou cancelado, Tays voltou para a roça e foi disputar a Prova do Fazendeiro com Jakelyne e Lipe. Agora, em mais uma reviravolta, a cantora sai da roça e pode virar Fazendeira, por direito. A Record TV ainda não informou quais ações serão tomadas, mas já suspendeu a votação da Roça, os peões ainda não sabem de nada. Que confusão, não é mesmo?