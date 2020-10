A pegação não está rolando solta em A Fazenda 12. E se depender de Tays e Biel os beijos no reality da Record ficarão mais desfalcados, isso porque a cantora não gostou do “show” armado por Luiza Ambiel na tarde da última quarta-feira, que foi “patrocinado” por Biel.

Na tarde de ontem, Luiza Ambiel decidiu jogar verdades e inverdades no ventilador e armou uma reunião. Antes disso a ex-banheira do Gugu pediu o apoio de Biel e o funkeiro garantiu segurar as pontas. O resultado foi mais uma crise de fúria em Raissa que perdeu o controle. Desapontada, Tays Reis não quer mais saber de Biel na casa.

A Fazenda 12 Terá Menos Um Casal

O amor não está tão no ar em A Fazenda 12, prova disso é o esfriamento da relação entre Biel e Tays Reis. Depois da formação da última roça, Biel sentiu segurança ao conseguir apoio de Mirella, Luiza Ambiel e Victória Villarim. Mas o amigo de Juliano não conseguiu arrastar para a cúpula sua crush, a cantora Tays Reis.

Tays também ficou brava com Biel pois o cantor não a defendeu quando Mirella acusou a dona do hit Metralhadora de ter ciúmes da relação entre ela e Biel. Tays garantiu que nunca sentiu ciúmes de Mirella por sua aproximação de Biel, e o cantor ficou calado.

Mais Decepções

Depois das falas de Mirella e a falta de posicionamento de Biel, Tays ficou bem desapontada com seu crush. Mas o auge do desapontamento foi a reunião armada por Luiza Ambiel para colocar fogo no feno em A Fazenda 12.

A ex-banheira do Gugu reuniu todos na parte de fora da casa e jogou no ventilador de Raissa lhe confessou ter visto um beijo na boca entre Jakelyne e Lipe. Luiza Ambiel foi além, disse ter “lido os lábios” de Mariano durante uma das festas de A Fazenda 12 e conseguiu ver a declaração de que o sertanejo tem outra pessoa fora do reality.

Mariano, Jakelyne e Lipe conseguiram manter a calma diante as acusações. Mas Raissa, que tem um distúrbio psicológico perdeu o controle mais uma vez e gritou e chorou, após Mirella acusar de traição e chama-la de “louca.”

Diante de todos esses acontecimentos em A Fazenda 12, Tays percebeu que Biel tem algumas atitudes na casa que vão contra seus princípios, e na parte de fora da casa revelou para Lucas Selfie.

Quando ele vier falar comigo, se ele achar que deve, aí vou dizer: ‘Biel, sou sua amiga, aqui dentro vou te respeitar independente de quem você anda. Acredito que você seja uma pessoa boa, apesar de às vezes achar que não, mas…esquece. Não dá mais, pra mim, tirou minha paz, não dá mais.

Biel Não Tem Mais Interesse em Tays

Jojo Todynho já havia alertado Tays de que Biel poderia dispensa-la a qualquer momento no jogo e para ela tomar cuidado. Agora, com o apoio de Victória Villarim, Luiza Ambiel e Mirella, o cantor não quer saber mais de beijar na boca e está mais envolvido nas tramas de A Fazenda 12.

Tays chegou a pedir para conversar com Biel na tarde de ontem, mas o cantor disse que não queria papo naquele momento e ainda disparou que Tays tem certas atitudes que ele não gosta em A Fazenda 12.

Na noite dessa quinta-feira acontece a sexta eliminação da casa. Luiza Ambiel, Mateus Carrieri e Mirella disputam a permanência em A Fazenda 12. Juliano Ceglia venceu a Prova do Fazendeiro e além da liderança conseguiu pelo menos mais quinze dias dentro do confinamento. Quem será que vai deixar o jogo?