As emoções foram muito fortes para Jojo Todynho, que em apenas uma noite em A Fazenda 12 foi parar na roça ao lado de Mateus e ainda brigou feio com Lipe Ribeiro. A funkeira ainda teve que enfrentar uma conversa franca com Raissa, explicando porque não a salvaria no resta um.

Tudo isso fez com que Jojo Todynho passasse mal durante a manhã. A cantora chegou a pedir atendimento médico para a produção de A Fazenda 12, e pouco tempo depois apareceu na cozinha preparando o almoço. Vem saber tudo o que rolou na madrugada tensa do reality da Record.

Jojo Todynho Chora ao Revelar Medo à Mateus em A Fazenda 12

A votação para a formação da décima roça em A Fazenda 12 foi marcada por muita torta de climão. Principalmente pelo fato que os peões da sede são amigos e não tinham muita opções de votos a não ser votar entre si.

Antes de dar seu voto, de fato, Jojo Todynho chegou a brincar com Marcos Mion dizendo que iria indicar o apresentador para a eliminação por aparecer a hora que quer, e falar o que quer. O apresentador de A Fazenda 12 achou graça e até concordou com a funkeira.

Mas o clima de graça acabou assim que Jojo não foi salva na dinâmica do Resta Um e foi parar na roça ao lado de Mateus Carrieri. Depois do programa ao vivo, Jojo e Lipe se desentenderam numa briga feia. A cantora chamou o empresário de “burro” por não ele não ter resgatado ela na dinâmica, e disse que se tivesse feito isso ela teria salvo Lidi Lisboa.

Já Lipe Ribeiro devolveu a ofensa dizendo que Jojo é mimada, e que diferente dela, Lidi o salvou seis vezes no Resta Um em A Fazenda 12. Depois disso, durante a madrugada no reality, Jojo abriu seu coração para Mateus Carrieri e disse qual seu medo dentro do jogo.

Teteu, de coração, se você ganhar a prova e eu for embora, posso te dar um conselho? Pense em você sempre. É só você com você. Se eu ganhar, amém, também não levo essa esperança no meu coração porque eu sou péssima de prova. Se caso eu for pra roça e sair, é da vontade de Deus. Meu único medo é deixar você aqui sozinho – disse Jojo às lágrimas para Mateus.

Mateus Carrieri respondeu o carinho e disse para Jojo ficar tranquila: “Jô, se eu tiver que sair, eu tô bem tranquilo e bem agradecido a Deus. Te amo sempre. Quero ganhar (…) Não vai acontecer. Se Deus quiser, vamos estar juntos na festa sexta-feira. Eu fico sozinho se precisar. Falta pouco tempo.”

Jakelyne Conversa com Jojo

Na manhã dessa quarta-feira, Jojo chegou a passar mal enquanto estava na cozinha. A cantora pediu ajuda para Tays e foi atendida pela equipe médica de A Fazenda 12. Horas depois ela voltou a ser vista, já bem. Algumas pessoas ligaram o mal estar da peoa a excesso de café.

Antes desse incidente, Jakelyne procurou Jojo Todynho para saber como a cantora estava com os últimos acontecimentos.

Sim, tudo bem. Se qualquer pessoa ali me votasse, tudo bem. Eu vim pra cá sabendo que eu daria voto e receberia voto. Eu não tenho pânico nenhum de ir pra roça. Eu tô falando que quando você passa uma lucidez, uma coerência, você imagina isso. Foi o que eu falei pra Raissa lá em cima. A Lidi tá próxima dela agora.

Na noite dessa quarta-feira será realizada a famosa Prova do Fazendeiro. Mateus, Stéfani e Jojo tentarão escapar da eliminação e se tornarem líder do reality da Record TV, na semana passada a produção de A Fazenda 12 preparou uma prova de resistência. Tudo indica que essa semana a prova será de sorte.