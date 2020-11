A formação da décima roça em A Fazenda 12 será totalmente diferente essa semana. Acostumados a dinâmicas da indicação do fazendeiro, depois o mais votado pela casa, em seguida o puxamento da baia e o último indicado pelo Resta Um, levarão um susto ao verem cinco banquinhos na berlinda.

O próprio Marcos Mion adiantou algumas novidades e disse que na décima formação da roça, cinco peões irão para zona de perigo e explicou como os peões serão indicados, incluindo o poder da chama vermelha e o não puxamento da baia pelo mais votado. Vem saber o que vai rolar em A Fazenda 12.

A Fazenda 12 Pegará os Peões de Surpresa na Formação da Roça

Será uma décima roça para lá de especial em A Fazenda 12. Com apenas onze peões na casa, os participantes do reality show da Record ficarão surpresos ao verem que quase a metade da casa ficará na berlinda da semana.

As novidades foram adiantadas pelo próprio Marcos Mion ao noticiar o poder da chama vermelha escolhido pelo público através de votação em um aplicativo que patrocina o programa. Essa semana, o poder da chama vermelha, que por enquanto está nas mãos de Mariano, poderá indicar um nome direto para o quarto banquinho da eliminação.

No entanto o detentor da chama só poderá indicar um nome de quem está na sede, as pessoas que estão na baia (Lidi, Stéfani, Biel e Raissa) ficarão de fora da escolha. Além disso, em A Fazenda 12, mesmo com o poder da chama vermelha, os peões terão que fazer a dinâmica do Resta Um.

Ou seja, a formação da roça contará com a indicação do líder, o peão mais votado pela casa, o poder da chama vermelha (que indicará um nome para a berlinda, que não seja da baia). Ainda completarão a roça de A Fazenda 12, o peão que sobrar no Resta Um e a novidade da semana é que o segundo peão mais votado pela casa também irá para roça.

Resta saber qual será o poder da chama verde, que provavelmente será alguma proteção ou imunidade, já que será bem difícil escapar da Roça de A Fazenda 12 essa semana.

Jakelyne Ainda Não Sabe Quem Indicar

Por falar em indicação, a própria Fazendeira da semana não sabe quem indicará para a roça. Jake confessou para Mariano que pensa em indicar Mirella ou Lidi Lisboa, que já gritou aos quatro cantos da casa que deseja ser eliminada de A Fazenda 12 após a saída de Lucas Selfie.

No entanto, a Miss não gostaria de indicar, Lidi. As duas já tiveram uma amizade no passado e Jake inclusive brigou para proteger a atriz em uma das roças de A Fazenda 12. Jake também chegou a pensar que se Mirella fosse votada pela casa, ela provavelmente puxaria Lidi para baia. O que a Miss nem imagina é que essa semana não terá puxamento da baia na formação da roça.

Mirella Está Com Medo

Quem sabe que está na mira de várias pessoas de A Fazenda 12 é Mirella. A funkeira sabe que sua batata está assando e que será difícil escapar dessa roça, tanto pela casa, como também da Fazendeira.

A preocupação é tanta, que na última noite, Mirella perdeu o sono e resolveu ir para cozinha fazer faxina e adiantar o almoço dos peões. Além disso, Mirella também não está com muita sorte nos últimos dias.

No domingo, levou uma indireta de Rodrigo Faro, por ter pedido às pessoas que saíram que mandasse algum sinal de fora para dentro da casa, e assim saber o clima do reality. Faro, não citou nomes, mas disse que toda produção está atenta e que isso vai contra as regras de A Fazenda 12.

Para piorar a situação, em um jogo que valia R$10 Mil, Mirella, um dos peões teria que ficar de fora do jogo. Os peões de A Fazenda 12 deveriam decidir quem não disputaria o prêmio. Mirella deu a sugestão de sortear, ao invés de indicar nomes em uma votação desagradável. Mas a própria funkeira acabou sorteada e ficando de fora do jogo.