Indo para o terceiro mês de confinamento, os peões de A Fazenda 12 estão subindo pelas paredes. Somente dois casais se formaram durante o programa até agora. Jakelyne e Mariano e Biel com Tays. Raissa trocou alguns beijos com Lucas Selfie, mas o casal não passou disso. Biel e Tays também brigaram diversas vezes até aqui.

Os outros peões não encontraram nenhuma “alma gêmea”, pelo menos para dormirem de conchinha nas noites de A Fazenda 12. Isso está fazendo com que os participantes produzam bastante sonhos eróticos e qualquer conversa mude de tema para o lado sexual rapidamente. Foi o que aconteceu nessa manhã de segunda.

Peões de A Fazenda 12 Revelam Sonhos Eróticos

Ficar confinado vinte quatro horas por dia não deve ser uma tarefa fácil, em todos os sentidos. Os peões de A Fazenda 12 são provas concretas disso, indo para o terceiro mês de confinamento, somente dois casais (fixos) se formaram durante o programa até o momento.

E na manhã dessa segunda-feira, os peões acabaram revelando que tiveram sonhos eróticos. Tudo começou quando alguns participantes estavam na sala e estranharam a felicidade repentina de Lidi Lisboa, que costuma sempre estar coma cara fechada, principalmente na parte da manhã,

Mateus Carrieri então brincou que a peoa pode ter tido um sonho mais “quente.” Biel então aproveitou o tema da conversa e acabou revelando que já teve sonhos erótico dentro da casa, aliás ele teve mais de um: “Eu já tive uns quatro aqui dentro.”

Lipe também revelou que teve sonhos sexuais em A Fazenda 12. Mateus não revelou se teve sonhos quentes mas concordou com os amigos, Biel ainda disse que temas para sonhar não faltam. “Eu sonho muito aqui. Todo dia é uma brisa diferente.”

Lidi Lisboa acompanhando atentamente os rumos da conversa que começaram com sua felicidade, decidiu que iria dormir novamente para ver se também tinha algum sonho erótico em A Fazenda 12.

Jojo Todynho É Questionada Sobre Sexo Oral

E não pense você que os temas eróticos ficam apenas presos em sonhos, os peões também expressão verbalmente suas habilidades sexuais fora da casa. Ainda essa manhã de segunda-feira, Jojo estava preparando o almoço e como de costume começou a ditar ordens para “seus auxiliares”.

Lipe então lembrou do apelido que Jojo ganhou na última dinâmica do Programa do Faro: “espaçosa e folgada.” Jojo então completou: “Eu cozinho, sento bem… Fazer algo por mim é pagamento.”

Com Jojo mudando os rumos da conversa para um lado mais sexual, Mateus Carrieri então aproveitou o papo para aprofundas nas especialidades sexuais da cantora em A Fazenda 12.

Como que é o bola gato? (gíria para sexo oral) – perguntou Mateus para Jojo.

Jojo não fugiu da resposta: “Sempre muito bem feito”. Mas Mateus quis ser mais específico e questionou novamente: “Com carinho? Ou aquela coisa passando só pra dizer que fez”.

Venha cá o vosso reino. Que que isso. Se você quer a coisa bem feita, tem que fazer bem feito também. Tudo tem que ser recíproco – respondeu Jojo para Mateus Carrieri.

Jojo Preocupada

Os últimos dias não tem sido fáceis para Jojo Todynho em A Fazenda 2020. No último domingo a cantora foi sorteada para participar da Prova de Fogo, que garante poderes importantes nessa reta final do reality. Mas como a dinâmica exigia que o peão ficasse suspenso em cabos de aço, Jojo acabou desistindo de fazer a prova.

Com isso a cantora acabou indo para baia, e decidiu arrastar Biel. Na sexta-durante, a gravação do quadro do Rodrigo Faro, Jojo também se indispôs com Biel e com Lidi Lisboa. E para finalizar o final de semana causou a punição à todos de A Fazenda 2020.

Durante a manhã de domingo, Stéfani Bays perguntou se a amiga estava bem, Jojo então respondeu que está preocupada com seus amigos e familiares que estão do lado de fora.