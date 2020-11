Para acabar de vez com os ares de paz e harmonia dentro da casa de A Fazenda 12, os peões foram submetidos a um jogo da discórdia daqueles. Os participantes foram sorteados em grupos de três, que ficavam isolados em outro cômodo, até que o restante dos confinados chegavam a um consenso de adjetivos como falsa, traíra, planta, sem noção.

Ao retornarem para a sala o grupo escolhia uma pessoa para explicar o porque recebeu tal adjetivo. Claro que entre caras e bocas sobrou reclamação de gente que não gostou da plaquinha que recebeu. Vem saber o que rolou.

A Fazenda 12 Coloca Peões Contra a Parede Em Jogo da Discórdia

A Fazenda 12 resolveu dar aquela apimentada no jogo colocando os peões na fogueira e distribuindo “elogios” (só que não) entre os confinados. Com o stress na véspera de uma formação de roça, logicamente teve peão que não gostou do adjetivo que recebeu e fez caras e bocas ao ouvir a explicação do porque da escolha da plaquinha.

O primeiro grupo que a ir para o quarto foi: Jojo, Lidi e Raissa. O restante da casa teve que distribuir plaquinhas de falsidade, lealdade e fofoca entre as peoas de A Fazenda 12. Lidi e Jojo disputaram a placa de lealdade. Mateus, Mariano, Jakelyne e Lipe queriam que o adjetivo ficasse com Jojo. Mas Stéfani, Tays, Lucas e Mirela acharam que a qualidade tinha mais a ver com Lidi, para desempatar Biel decidiu que lealdade ficaria com Lidi.

Já fofoca ficou com Raissa, o adjetivo foi lembrado pela ocasião em que a vice-Miss Bumbum fez comentários com Luiza Ambiel, sobre um suposto beijo entre Lipe e Jake e gerou muita confusão em A Fazenda 12. Jojo por sua vez ficou com falsidade e os amigos explicaram que houve uma disputa para ela ficar com lealdade e para desempatar Biel decidiu que ela ficaria como falsa do jogo.

Mateus Fica Como “Sem Opinião”

Depois foi a vez de Mateus, Biel e Jakelyne se dirigirem para o quarto de A Fazenda 12. Biel foi classificado como sem-noção pelo episódio em que revelou o poder da chama vermelha, cancelando o poder e levando Tays para a eliminação.

Mateus ficou com a placa de “sem opinião” por muitas vezes não se posicionar dentro do jogo de A Fazenda 12. E Jake ficou com a placa da maldade pois foi a única que sobrou.

No grupo formado por Mariano, Tays e Lucas, quem ficou na desvantagem foi o sertanejo. Mariano levou a plaquinha trairagem. A justificativa foi puxada por Biel que considerou traição o sertanejo ter falado mal dele quando Biel não estava presente. Lucas ganhou a plaquinha de confiança e Tays de caráter por ser a mais coração no jogo.

Stéfani é Considerada a Planta do Jogo

No último grupo, Lipe, Mirella e Stéfani tiveram que ouvir os adjetivos escolhidos pelo restante dos peões de A Fazenda 12. Lipe ficou com a plaquinha de malandragem, por sempre conseguir se safar de alguma encrenca. Stéfani ficou famosa como a planta da casa e os peões chegaram a um consenso de que a peoa demorou para se posicionar no jogo. A ex-MTV não gostou. Quem também não gostou do adjetivo que recebeu foi Mirella que acabou classificada como invejosa. A plaquinha sobrou e ninguém achou uma explicação para o “elogio.”

Após a dinâmica em A Fazenda 12, Stéfani comentou com Raissa que não gostou de ser classificada como planta do jogo: “Era o meu maior medo ser planta e tô sendo. Qual a definição de planta?” perguntou a maquiadora para Raissa que respondeu: “Não lembro. No final era alguma coisa relacionada a formação.”

Vale lembrar que na noite dessa terça-feira, será formada a nona roça de A Fazenda 12. Uma das principais dúvidas é em quem Biel irá indicar para roça e o quanto o poder do lampião irá influenciar na votação.