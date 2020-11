A eliminação de Mirella na última quinta-feira em A Fazenda 12 ainda está reverberando entre os peões confinados em Itapecerica da Serra. Ninguém acreditava que uma das participantes com mais seguidores nas redes sociais fosse superada por um ator, já afastado da televisão há algum tempo. As amigas da cantora, Stéfani e Raissa refletiram sobre o que aconteceu.

Enquanto Stéfani acredita que Mirella está arrasada, Raissa sentiu que a funkeira ficou abalada desde a semana passada, quando ela voltou da roça ao invés Lucas Selfie. Stéfani também lembrou que Mirella estava enxergando perseguição onde não existia. Vem saber o que rolou.

Raissa disse que percebeu que Mirella ficou abalada quando ela voltou da roça ao invés de Lucas Selfie. Para a vice-Miss Bumbum, a cantora percebeu que fez algo errado com ela e que isso iria repercutir negativamente em algum momento em A Fazenda 12, principalmente quando ela fosse para uma eliminação.

Na hora (em que Raissa voltou da eliminação) que ela começou a chorar e falar da família dela, eu acho que ela não queria que eu voltasse pra ela se sentir menos pior por tudo que aconteceu, mas não tem só a ver comigo, tem a ver com as coisas que ela fez aqui dentro. Depois que ela ficou lá do outro lado, ela mudou muito. Lembra da briga dela com a Lidi? Ela ficou procurando, foi indo atrás, a Lidi se afastando e ela indo. Comigo foi a mesma coisa. Com o negócio da Jake ter indicado dela, tudo bem, a gente fica chateado, fica com raiva, e a Mirella ficou com raiva da Jake mesmo sabendo que ela ia ser indicada.