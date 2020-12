Na reta final do jogo, Stéfani conseguiu conquistar o posto alto de A Fazenda 12 e se tornou fazendeira após uma prova para lá de confusa. Depois de receber a informação oficial de Marcos Mion, a maquiadora revelou que chegou a fazer promessa para ganhar a prova.

Marcos Mion, que é católico, elogiou a atitude de Stéfani e ao revelar qual foi a promessa a ser cumprida, a influencer acabou ganhando o apoio de Lidi Lisboa. Na noite dessa quinta-feira, Mariano, Jojo e Lipe irão disputar a permanência em A Fazenda 12, semana que vem o reality promete várias surpresas até a grande final.

Stéfani É A Nova Fazendeira E Revela Promessa

Stéfani Bays é a última fazendeira da temporada de A Fazenda 12. E depois de muita lambança da produção do reality da RecordTV, a maquiadora poderá assumir seu posto de líder do programa.

Ao receber a notícia de Marcos Mion, Stéfani chegou a revelar que fez uma promessa a ser cumprida caso vencesse a prova do Fazendeiro:

Vou ter que cumprir minha promessa, vou ficar sem comer carne vermelha e vou pedir pro pessoal fazer frango.

Quem gostou da promessa foi Lidi Lisboa, a atriz é vegana e não ingere ou usa nada que tenha procedência animal: “Adorei essa promessa.” Marcos Mion, que é católico, também gostou do ato de fé da maquiadora.

Já na manhã dessa quinta-feira, Stéfani Bays acordou cedo e ajudou os colegas nas tarefas com os animais. A maquiadora colocou a mão na massa e ajudou Tays a limpar o pasto e alimentou o Lyon, o cavalo mais simpático de A Fazenda 12.

Pedidos de Permanência

Se Stéfani está feliz e saltitante em A Fazenda 12, tem peão tenso no reality da Record. Lipe, Mariano e Jojo Todynho irão disputar através do voto do público a permanência nessa reta final do reality.

Depois de confirmada a vitória de Stéfani, na madrugada dessa quinta-feira, os roceiros tiveram tempo de fazerem seus discursos e pedirem votos ao público para continuarem em A Fazenda 12. Visivelmente abalada, após ser erroneamente, nomeada como fazendeira por alguns minutos, Jojo foi a primeira a falar com os fãs.

Bom família, essa é a minha quarta roça. Tentei dar o meu melhor na prova, sou péssima em prova e é isso. Queria pedir para vocês votarem para eu ficar e Deus está no controle. Se eu tiver que ir, eu vou também. Se tiver que ficar, eu fico também. Eu conto com o voto de vocês. Obrigada. Tô cansada, estressada e é só isso. Obrigada, gente.

Mariano e Lipe Também Pediram Votos

Depois de jojo, foi a vez de Lipe pedir para o público votar e assim ele consiga ficar para disputar o premio máximo de R$1,5 Milhão de A Fazenda 12.

Boa noite, Brasilzão. Boa noite, pai, mãe e Yá. Tô morrendo de saudades de vocês. Não sei quanto tempo falta, mas sei que falta muito pouco e sei que a gente consegue segurar esse tempo aí. Vim parar na minha segunda roça e venho pedir voto para quem se identifica comigo, que se identifica com a minha trajetória até aqui. Eu, que esperava ficar só um mês e fiquei três meses, é uma surpresa, uma felicidade e realização pessoal imensurável estar aqui. Acho que consegui mostrar um lado do Lipe que ninguém conhecia. Um cara que reconheceu erros, vem evoluindo e vai continuar errando, até porque desconfie de quem não erra. Venho pedir muitos votos de vocês. Tô com duas pessoas muito fortes na roça e votem até o dedo cair. Não durmam!

Por último, foi a vez de Mariano, o sertanejo esteve na roça há duas semanas, e seu retorno A Fazenda 12 foi marcado por queima de fogos nos arredores de Itapecerica da Serra.