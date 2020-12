A última roça da temporada de A Fazenda 12 foi ao ar ontem. Lipe Ribeiro, Stéfani Bays e Tays Reis disputaram as duas últimas vagas para a grande final, na próxima quinta-feira. Mas infelizmente, o destino final da cantora baiana será fora do reality da Record TV.

Tays Reis ficou 29,29% do total de votos. A produção de A Fazenda 12 não divulgou as porcentagens de Stéfani e Lipe. Ao se despedir do reality a cantora baiana quebrou os protocolos, “furou a barreira” e foi se despedir de Biel com um abraço próximo a piscina. Mas a distância durou apenas alguns minutos, já que na madrugada todos os peões se encontraram para uma grande festa.

Tays Reis é a Última Eliminada de A Fazenda 12

A última roça de A Fazenda 12 foi ao ar na noite da quarta-feira. Lipe Ribeiro, Tays Reis e Stéfani Bays disputaram as duas últimas vagas para a final. E as pesquisas realizadas antes da roça, dessa vez, contrariaram o resultado final. A eliminada foi Tays Reis.

Segundo pesquisa do Portal UOL, Lipe e Sté estavam tecnicamente empatados e Tays era a mais votada. Mas o jogo virou. Agora o empresário e a maquiadora completam o quadro dos quatro finalistas de A Fazenda 12 e disputam o grande prêmio de R$1,5 Milhão.

O primeiro a ser dispensado da roça foi Lipe Ribeiro. Na última madrugada após uma dinâmica, Lipe chegou a receber uma informação de externa de Lucas Selfie dizendo que ele poderia ser eliminado da última roça. Isso deixou o empresário extremamente abalado. Mas tudo mudou depois que Marcos Mion anunciou que ele estava na final de A Fazenda 12 e já poderia se juntar com Biel e Jojo.

Depois foi a vez de Stéfani Bays receber a informação de que era a última escolhida pelo público para ir para a final. A maquiadora que participou do De Férias com O Ex da MTV ficou muito feliz e foi às lágrimas.

Tays por sua vez acabou quebrando protocolos e correu até a piscina para se encontrar com Biel que também não respeitou as regras e saiu da sede. Os dois se despediram com um abraço e um beijo. Marcos Mion anunciou que os finalistas receberiam uma grande punição.

Tays Diz Que Está Apaixonada

Tays Reis saiu tão confusa de A Fazenda 12 que nem conseguiu entender direito os vídeos que lhe foram mostrado na cabine de descompressão. Um dos VTs exibidos para a cantora baiana foi o de Biel conversando com Jake e falando sobre as cobranças de Tays.

Sem compreender, Tays achou que no vídeo, Biel estava se declarando escondido para ela, através da Jake. A cantora do hit metralhadora chegou a pedir o vt para a produção para questionar o cantor depois que ele sair de A Fazenda 12.

Se eu falar que quero e depois ele sair falar que não quer, não vou me lascar sozinha. Vou esperar ele sair pra gente ver o que vai fazer. Olha, esse vídeo dele dizendo que tá apaixonado, tu me manda. Vou jogar nas redes sociais.

Em outro momento, Tays Reis também chegou a declarar que está realmente gostando de Biel.

Menino, eu não vou passar essa vergonha não. Porque se eu falar aqui que quero e depois ele sair e falar que não quer, eu não vou me lascar sozinha. Talvez eu esteja levemente apaixonada.

Mesmo assim, Tays Reis deixou claro que irá esperar primeiro Biel sair de A Fazenda 12 e os dois terão uma conversa mais séria sobre os rumos do relacionamento. Poucas horas após deixar o reality, Tays acabou retornado para a sede, junto com todos os ex-peões para a grande festa de despedida do programa. Os trechos serão exibidos nessa quarta-feira, 16.