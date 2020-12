Tays Reis, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays, que estão na baia de A Fazenda 12, passaram a última noite praticamente sem dormir. Obrigados a ficarem na parte menos confortável da casa, os peões conversaram sobre inúmeros temas como, affairs do passado, o que farão com o prêmio e até sobre um bicho que entrou dentro da baia.

Um dos temas que mais chamou a atenção, foi Tays Reis ter revelado que ficou com um famoso cantor, conhecido do grande público. A principio a cantora de A Fazenda 12 não queria revelar quem era o artista, mas Lipe foi ligeiro e acertou “na mosca” Vem saber quem é.

Tays Reis Faz Revelação de Antigo Affair Famoso em A Fazenda 12

Tays Reis está na linha romântica, tentando arrancar uma declaração romântica do cantor Biel dentro de A Fazenda 12. Mas a cantora não obteve muito sucesso nesse quesito. Durante um bate-papo na baia, ela, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays conversaram sobre diversos assuntos e um deles foi sobre affairs famosos fora do reality.

A cantora baiana disse que sempre é muito discreta com relação a sua vida amorosa, e que não costuma ficar com famosos, no entanto ela confessa que duas celebridades fazem parte de sua lista. A principio, ela não queria seguir no assunto, mas Lipe Ribeiro acabou acertando o nome do artista ao fazer com a mão o gesto que simboliza o cantor Leo Santana: “Você é ridículo. Lipe, para” – disse Tays em A Fazenda 12.

Na sequencia, foi a vez de Tays Reis querer saber sobre as “paqueras” de Stéfani Bays, mas a maquiadora influencer também não quis citar nomes. Segundo o portal UOL, a peoa já ficou com o último vencedor de A Fazenda, Lucas Vianna.

Conta o dela, Lipe. Você fez o bordão do meu. Agora já era, né. Tá tudo mundo falando – disparou Tays para saber nomes famosos com quem Stéfani ficou.

Investimentos com o Prêmio

Ainda conversando na baia, Stéfani, Tays e Lipe discutiram sobre o que fariam com o prêmio, caso vençam A Fazenda 12. Tays disse que pretende investir na carreira e apostar em alguma fonte de renda para a família.

Com toda certeza, fazer um investimento, né? Eu ia investir na minha carreira, investi em alguma coisa para a minha família se manter. Ter algo deles para trabalhar e ter uma renda fixa. É família, né? Eu vim pra cá pensando neles. Se eu sozinha na vida, ia fazer o que aqui? Trabalhar, fia. – disse a cantora baiana.

Stéfani também disse que pretende investir em alguma coisa caso vença A Fazenda 12. Já Lipe Ribeiro disse que o melhor a fazer é aplicar o dinheiro e viver de renda. Além disso, o empresário pensa que será possível fazer bastante coisa usando apenas o dinheiro dos cachês que irá receber depois que sair do reality da Record.

O ideal era não mexer, é? Usar o que rende pra viver e o que entrar de outros trabalhos para movimentar algumas coisas.

Bixo Solto

Depois que apagaram-se as luzes da baia, Lipe, Stéfani e Tays ainda demoraram para caírem no sono. Os peões de A Fazenda 12 ainda levaram um grande susto, quando no meio da escuridão uma borboleta gigante começou a sobrevoar as cabeças deles.

Por um instante Lipe Ribeiro achou que fosse um morcego. Logo, a cantora de A Fazenda 12 colocou a cabeça por debaixo do edredom. Mas Stéfani acalmou a todos dizenro que era apenas uma borboleta e que logo foi embora.

Nessa noite de terça-feira, os peões irão formar mais uma roça. Lidi Lisboa ainda não decidiu seu voto, mas tudo indica que será ou em Jojo Todynho ou em Mariano. Biel está com o Lampião do Poder e terá que indicar dois nomes que não estejam na roça para uma nova votação e assim ficar decidido quem irá ocupar o quarto banquinho de A Fazenda 12.