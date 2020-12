A Fazenda 12 está literalmente em sua última semana, mas sempre há espaços para novas revelações. Nas últimas horas por exemplo, Mateus Carrieri falou da boa relação que mantém com sua ex-esposa e Lipe disse que pretende fazer um ensaio nu.

Tays Reis também aproveitou a liberdade que já tem com os amigos confinados e fez uma revelação bem íntima. A cantora, que deu a voz ao hit Metralhadora, afirmou que odeia usar sutiã, e que só usa por que está em A Fazenda 12. Ela foi além e fez outra revelação. Vem saber qual.

Em A Fazenda 12 Tays Reis Faz Revelação Íntima

Última semana de A Fazenda 12, também significa que serão os últimos dias em que descobriremos alguma curiosidade sobre a vida intima dos peões que estão confinados. Através do reality já descobrirmos mais detalhe sobre o romance entre Luiza Ambiel e Luiz Carlos do Raça Negra. Já ouvimos Cartolouco e Juliano Ceglia reclamando da Globo.

Também foi possível saber mais curiosidades dos bastidores do De Férias com o Ex, através das declarações de Lipe Ribeiro e Stefani Bays e até que a parceria entre Munhoz e Mariano com Luan Santana não deu o retorno esperado.

Dessa vez, Tays Reis acabou revelando para seus amigos, e para todos os expectadores de A Fazenda 12, que odeia e usa pouco sutiã em sua vida. A cantora do hit Metralhadora ainda foi além, disse que em sua casa ela não usa nem roupa, apenas um camisetão.

Eu odeio usar sutiã. Eu só uso sutiã porque estou aqui, porque em casa eu não uso sutiã de jeito nenhum. É muito difícil. Minhas roupas são todas com biquinho para fora, mas quando eu saio, aí eu boto. Dentro de casa é 24 horas nua, filha. Igual Eva. Para que roupa? Dá uma raiva. Esses ‘camisetão’? Só fico de camisetão. Para que roupa dentro de casa?

Tays Fez essa revelação enquanto conversava com Lidi Lisboa e Biel, no quarto de A Fazenda 12.

Tays Reis Faz Revelação de Antigo Affair Famoso

Tays Reis está na linha romântica, tentando arrancar uma declaração amorosa do cantor Biel dentro de A Fazenda 12. Mas a cantora não obteve muito sucesso nesse quesito. Durante um bate-papo na baia, ela, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays conversaram sobre diversos assuntos e um deles foi sobre affairs famosos fora do reality.

A cantora baiana disse que sempre é muito discreta com relação a sua vida amorosa, e que não costuma ficar com famosos, no entanto ela confessa que duas celebridades fazem parte de sua lista. A principio, ela não queria seguir no assunto, mas Lipe Ribeiro acabou acertando o nome do artista ao fazer com a mão o gesto que simboliza o cantor Leo Santana: “Você é ridículo. Lipe, para” – disse Tays em A Fazenda 12.

Na sequencia, foi a vez de Tays Reis querer saber sobre as “paqueras” de Stéfani Bays, mas a maquiadora influencer também não quis citar nomes. Segundo o portal UOL, a peoa já ficou com o último vencedor de A Fazenda, Lucas Vianna.

Conta o dela, Lipe. Você fez o bordão do meu. Agora já era, né. Tá tudo mundo falando – disparou Tays para saber nomes famosos com quem Stéfani ficou.

Vale lembrar que Mariano foi o último eliminado de A Fazenda 12. Até quinta feira só sobrarão três peões para a grande final. Essa semana os participantes terão várias surpresas com eliminações repentinas e também a despedia dos animais.

Uma dessas surpresas será uma grande festa com a participações de todos os participantes que passaram pelo reality da Record TV. No dia 17, A Fazenda 12 entregará o prêmio de R$1,5 Milhão ao vencedor.