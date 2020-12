Doce igual caramelo e escorregadio igual a um sabonete, essa pode ser a definição para Mariano, com suas respostas após ser eliminado de A Fazenda 2020. O ex-peão participou da cabine de descompressão, onde se tem uma ideia de tudo o que aconteceu enquanto estava confinado e falou que tinha sim “uma pessoa” fora da casa.

Mariano disse também que sempre foi sincero com Jakelyne e que nunca alimentou as esperanças da Miss de que o relacionamento dos dois continuaria além das porteiras de A Fazenda 2020. Vem saber o que mais o sertanejo disse durante a entrevista.

Mariano Faz Revelação Após Saída de A Fazenda 12

Mariano nem bem saiu de A Fazenda 2020 e já fez declarações que se tornaram polêmicas, uma dela é de que ele realmente tinha “uma pessoa” fora da casa, assunto que chegou a virar noticia enquanto o sertanejo estava confinado, mas que foi desmentido por sua assessoria.

Então, eu falei isso com a Jake logo no começo que a gente começou a ficar, que eu tinha uma pessoa aqui fora. Eu não tinha um relacionamento, um namoro, mas eu nunca tô sozinho, na verdade. A gente sempre tem alguém.

Os boatos que depois surgiram na “fatídica reunião de condomínio” promovida por Luiza Ambiel que se transformou em uma confusão generalizada, também foram confirmados por Mariano. O que o sertanejo não lembrava é que ele contou sobre seu relacionamento fora da casa para Biel durante uma festa, e o cantor fez a fofoca para Juliano Ceglia e Luiza, que tentou atacar a Miss Brasil e o cantor com essa informação. Mas não deu certo.

Inclusive, a Luiza eu presenciei falando que tinha uma pessoa que ficava aí fora e não era um relacionamento. Eu realmente comentei isso na festa e não lembro com quem foi. Agora vendo vídeo foi com ele comentei, mas jamais falei que era um namoro.

Mariano ainda reforçou que sempre jogou limpo com Jake e nunca mentiu sobre a “pessoa” que ele deixou aqui fora antes de ingressar em A Fazenda 12.

Sempre falei que tinha uma pessoa aqui fora e, inclusive, falei pra Jake. Cheguei e falei ‘poxa, tô um pouco chateado e provavelmente magoei alguém lá fora’. Isso foi verídico e falei pra ela. Quando ela fez toda aquela cena, já tinha falado com a Jake.

Namoro Pós Reality Está Praticamente Fora de Opção

Na hora de responder a pergunta que todos querem saber, se o romance com Jakelyne Oliveria irá continuar fora de A Fazenda 2020, o sertanejo deu aquela “sabonetada” e disse que as rotinas de ambos são bem distintas e que ainda é cedo para se ter certeza.

Meu relacionamento com a Jake foi muito preto no branco e a gente falou sobre isso várias vezes. Teve até uma vez que ela ficou um pouco chateada comigo e disse ‘poxa, você não quer nem tentar?’. Falei ‘não é isso. Não é tentar ou não. Não sei que horas são agora. Como é que eu vou saber como tá a vida lá fora? Não sei como vai ser a minha rotina, como vai ser meu trabalho, se eu vou ter de voltar a Campo Grande ou vou ter de ir com minha mãe ao hospital de Barretos. Então, não tenho como te dar uma perspectiva. Sempre deixei muito claro pra ela.

Vale lembrar que Mariano ainda continuará em Itapecerica da Serra, já que em breve os peões participarão de uma grande festa com todos os ex-participantes de A Fazenda 2020. Inclusive o sertanejo estará no quadro A Última Chance, na Hora do Faro, através de uma videoconferência, direto da sede do reality.