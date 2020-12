Uma festa com tudo o que se tem direito para fechar o “celeiro” de eventos de A Fazenda 2020. Foi o que aconteceu na madrugada dessa quarta-feira no reality da Record TV. Após Biel, Jojo, Lipe e Stéfani serem confirmados como finalistas do programa, todos os outros ex-peões invadiram a atração para comemorarem o sucesso da temporada.

E rolou de tudo o que se possa imaginar. Mariano revelou que teve (finalmente) uma noite de amor com Jakelyne, Jojo se entendeu com Mateus e Lucas, Stéfani brigou com Mirella após fofoca de Luiza e Luiza beijou Cartlouco. Vem saber tudo o que rolou na madrugada longa de A Fazenda 2020.

Festa Final de A Fazenda 2020 Tem Altos “Bafões”

Uma das marcas registradas de A Fazenda 2020 foram as festas. Claro que a produção do reality da Record TV ainda está bem longe do requinte, cuidado e criatividade dos eventos do BBB, mas a equipe não deixou a desejar. A parte musical agradando a todos os estilos e também tocando músicas dos integrantes da casa também foi bem divertido.

Mas nada será igual aos “afters” que é aquele momento em que os peões retornavam para a sede com toda a cachaça ainda fazendo efeito. Para celebrar esse e outros feitos nos eventos, a produção de A Fazenda 2020 reuniu todos os peões para a última festa da temporada.

Claro que o reencontro teve tudo, peões que se acertara, participantes contando as mudanças após deixarem o reality e confinados recebendo fofocas de eliminados afim de causar briga e discórdia nos últimos dias de A Fazenda 2020.

Jojo Se Acerta Com Mateus e Lucas

Antes de irem para a última festa, os peões chegaram a pedir mais um balde de cerveja para comemorem a ida para a grande final. Mas Marcos Mion adiantou que isso não iria acontecer. Depois de alguns minutos, todos os peões foram chamados até a dispensa para pegarem suas roupas de festa. A animação foi geral.

Mais uma vez, finalistas e eliminados se encontraram, só que dessa vez com comida, bebida e conversas com o tema livre (claro que todos os eliminados foram orientados pela produção sobre o que poderiam falar ou não.)

Jojo Todynho por exemplo, em determinado momento, puxou Lucas Selfie para se entender com o youtuber que deixou A Fazenda 2020 magoado com a cantora: “Viu. Eu nunca falei nada de você. Você viu?”, disse Jojo.

Eu sei. Eu vi tanto é que em todos os programas que eu fui disse que me arrependo de três coisas. Não ter ficado do lado da Raissa no negócio da reunião. Você falado do Lipe quando briguei com ele mesmo sem ele ter falando de mim. E o julgamento que eu fiz da Jojo além do que realmente era – revelou Lucas à Todynho na Festa Final de A Fazenda 2020.

Jojo também conversou com Mateus Carrieri. O ator revelou que nunca pensou em uma final em que ela não estivesse presente. Disse também que foi bem criticado lá fora e que o público da cantora é muito fiel a ela.

Eu quero que você ganhe. Eu fui tachado de traidor, todo mundo, porque me aproximei do Biel. O pessoal que gosta de você não gosta dele.

Jojo revelou que está sentindo falta do amigo nessa reta final: “Eu tô respirando por aparelhos. Eu tô sofrendo, mais ainda, porque era pra você estar aqui comigo.”

Fofoca de Luiza

Ainda comentando sobre as coisas que rolaram no hotel onde os ex-peões de A Fazenda 2020 estão hospedados. Mariano revelou que teve uma noite daquelas com Jake: “tava até empedrado.” disparou o sertanejo.

Luiza Ambiel para não perder o costume, foi fazer fofoca para Stefani, dizendo que JP Gadelha pediu para dormir com Mirella. A finalista chamou os dois para conversarem e Mirella e JP negaram a história. Mirella disse que não podia falar muita coisa, e a maquiadora ficou bem magoada com a história.

A final de A Fazenda 2020 acontece na próxima quinta-feira, 17 na Record TV.