Parece que um romance que foi de vez para o brejo em A Fazenda 2020 foi o de Biel e Tays. Depois da última festa que rolou na sexta-feira, a cantora baiana colocou o funkeiro contra a parede e perguntou se ele estava apaixonado por ela.

Biel tentou sair pela tangente, dar aquela sabonetada, mas Tays não engoliu a desculpa do cantor e achou melhor dar um tempo no relacionamento dos dois. Ela acredita que está se entregando bem mais para a relação do que ele. Biel chegou a dormir sozinho em A Fazenda 2020. Agora a cantora acredita que o funkeiro encare mais uma roça.

Fim de Romance entre Biel e Tays em A Fazenda 2020

Sabe aquele romance, que nunca foi igual entre os dois em A Fazenda 2020. Parece que agora, na reta final do reality da Record TV, a ficha de Tays começou a cair. Biel sempre deixou claro que a relação entre ele e a cantora baiana era apenas um “lance.” Aliás, por diversas vezes, o cantor tentou levar Tays para ser membro do grupo “bico preto”, mas a cantora do hit metralhadora, sempre conseguiu se esquivar. E fez muito bem.

Agora que Biel está praticamente “sem aliados” na casa, Tays resolveu coloca-lo contra a parede para saber se o que ela sente pelo cantor é recíproco (a paixão) mas o cantor tentou se esquivar de todas as maneiras, e Tays acabou dando um “chega para lá” no funkeiro fazendo com que ele dormisse sozinho depois da última festa em A Fazenda 2020.

Tem dias em que estou apaixonada e tem dias em que quero ficar sozinha. Não sei explicar. Acho que a gente tem de dar uma segurada. A gente, independentemente do que teve, já foi amigo um dia e pode continuar na mesma sintonia – disse Tays para Biel.

Biel ressaltou para Tays que depois da eliminação de seus amigos, ele não praticamente ninguém para conversar em A Fazenda 2020, que não seja ela e a cantora reforçou que não vai abandona-lo: “Não quero que você se sinta sozinho, independentemente do que a gente tenha.”

Tays e Jakelyne Discutem Sobe Futuro da Roça

Depois de perderem a Prova de Fogo que foi conquistada pela terceira vez por Lipe Ribeiro. Jake e Tays passaram a conversar mais sobre os futuros cenários da formação da próxima roça em A Fazenda 2020.

Pelas contas de Tays, Biel pode ser um dos indicados pela casa: “Entre Lipe, Mariano e Teté [Stéfani], em quem que o Mateus vota? Eu não voto no Biel, você não vota no Biel, a Raissa acredito que vote no Biel. É, o Biel tá.”

O que as participantes não imaginam ainda é que essa semana não terá puxada de baia pelo peão mais votado pela casa.

Novidades na Formação da Roça

Os peões de A Fazenda 2020 ainda não sabem é que essa semana o terceiro banquinho da roça não será ocupado por alguém mais votado pela casa. Depois da indicação da fazendeira e da votação geral dos participantes, a baia irá votar entre si para decidir quem ocupará o terceiro lugar do “banquinho dos rejeitados.” Tudo indica que Mateus será um dos roceiros da semana.

Vale lembrar também que o poder da chama vermelha, que é escolhido pelo público de A Fazenda 2020 através de um aplicativo, permitirá que a pessoa que detém essa chama comece o Resta Um, garantindo para si uma imunidade. Ou seja, diferente de como acontece normalmente onde o terceiro peão puxa a ordem de salvamento.

Outro poder que promete dar o que falar é o da chama verde, no entanto, essa carta só será revelada durante a formação da roça ao vivo em A Fazenda 2020 na noite de terça-feira. Há também muitos questionamentos e dúvidas sobre quem Jojo Todynho irá indicar. A Fazendeira ainda mostra indecisão entre Lidi Lisboa e Biel. Durante a gravação do jogo da discórdia, Jojo Todynho mostrou que ainda não engoliu direito o não salvamento do Resta Um por Lidi, semana passada. Será que Biel terá folga?