Claro que depois de uma formação de roça tensa os ânimos dos peões ficaram à flor da pele em A Fazenda 2020. Jake não gostou de Mateus dizer que ela não foi convincente em seus argumentos em ações passadas e por isso indicou ela à roça.

Já Jakelyne não gostou de ser acusada de “egoísmo” e disse que fala do Mateus não tem coerência. Agora a confusão entre os dois só aumenta e ator inclusive já pensa em retaliação, caso a Miss Brasil volte da roça como Fazendeira. Vem saber o que rolou.

A Fazenda 2020 Tem Brigas Durante Madrugada

Se a votação foi tensa na noite da última terça-feira em A Fazenda 2020, a madrugada foi mais difícil ainda, isso porque Jake não engoliu as justificativas de Mateus que a indicou para a roça da semana. A Miss alega incoerência em sua fala e ainda afirma que com essa ação, Mateus Carrieri “cuspiu para cima e caiu em sua própria testa.”

Jake usa esse ditado ao comparar o que o ator falou semana passada com relação a Lidi Lisboa. A Miss lembra que Mateus criticou Lidi que preferiu vetar Mariano da Prova do Fazendeiro, ao invés de Mateus, com quem tem uma desavença declarada desde o início de A Fazenda 2020.

A Miss Brasil diz que Mateus teria muito mais motivos para indicar Lidi do que ela. Além disso, Jakelyne Oliveira não gostou nada, nada do discurso de Mateus Carrieri que disse que todas as justificativas para Jake ter arrastado para a baia semana passada não o convenceram. Mateus já disse que prefere enfrentar uma eliminação do que dormir na baia.

Em busca de apoio e compreensão, Jakelyne pediu ajuda do crush Mariano, para ouvir uma palavra de apoio. Mas o sertanejo disse que não pode tomar partido, já que ele não imagina o que se passa na cabeça de Mateus Carrieri em A Fazenda 2020.

Pra mim, ele tentou matar dois coelhos com uma cajadada só porque tem duas pessoas incomodando ele. Eu, por ter puxado ele para a baia e puxaria de novo, e Mateus e Lidi e ela é minha prioridade. Eu tenho consideração por ela. Como eu disse no ao vivo, quis matar dois coelhos numa cajadada só. Por que? quem estava na sede? eu, você, Tays e Lidi. Se ele manda a Jake, só tem a Lidi pra votar – alegou a Miss Brasil.

Jake e Mateus Discutem

Sem engolir tudo o que aconteceu, Jakelyne desabafou em alto e bom som o que pensava e também o que não pensava sobre sua indicação para a roça por Mateus, nessa semana em A Fazenda 2020. A atriz nem se importou que o ator estava no quarto enquanto ela desabafava com Stéfani Bays.

Jake, você conversou e continuou com seu argumento que, pra mi, não convenceu. Desculpa. Eu não vou ficar brigando e não fui pra roça com seu voto porque o Biel me salvou. Deixei passar, mas aquilo fica registrado. Você falar que votou no Mariano para proteger o Mariano nunca vai me convencer. Você quis tirar o seu da reta – disse Mateus para Jake, em discussão no quarto.

Depois disso Jake ainda voltou no discurso de Mateus “ter cuspido para cima e o cuspe ter caído na testa” já que o ator criticou Lidi Lisboa semana passada e fez o mesmo essa semana, irritado Mateus disparou:

Olha, você tem muita chance de voltar fazendeira amanhã. Então, tá tudo certo. Eu não cuspi para cima.

Mateus Pensa Em Contra-Ataque de Jake

Em conversa com Jojo Todynho, Mateus confessou que a retaliação de Jake pode ser forte em A Fazenda 2020, caso ela volte da prova como fazendeira: “Faz parte. Tomara que não. Talvez ela não tenha outra opção e eu tive. Não sei com quem ela tretou aqui, mas tudo bem. Eu fiz de coração e não porque acho ela forte. Acho todo mundo forte.”