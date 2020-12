Definitivamente o jogo de A Fazenda 2020 não é para iniciantes. Prova disso é que Jojo Todynho não perdeu tempo ao se oferecer para dormir de conchinha com Mariano, já que o sertanejo ficará sem seu “cobertor de orelha” após a eliminação de Jake.

Aliás, a madrugada de A Fazenda 2020 foi marcada por discussões sobre a saída de Jakelyne de Oliveira do jogo. Mateus buscou justificativa para ter mandado a Miss para a eliminação, já Lidi Lisboa afirmou que não gostou do retorno de Jojo e Mariano classificou a roça como “ingrata.” Vem saber o que rolou.

Se Depender de Jojo, em A Fazenda 2020, Mariano Não Dormirá Sozinho

Sim, o casal mais “fofinho” de A Fazenda 2020 foi desmanchado. Com a saída de Jakelyne do jogo, Mariano terá que seguir o reality dormindo sozinho e sem chamegos durante as últimas festas do programa. Mas se depender de Jojo Todynho, isso pode não acontecer, basta o sertanejo querer.

A cantora brincou com Mariano durante a madrugada, após a eliminação. Visivelmente triste e abatido, o sertanejo recebeu uma cantada de Jojo Todynho, na lata.

“Quem será que vai fazer conchinha com você?” Questionou Jojo. “Conchinha?” Indagou Mariano sem entender. Jojo então foi direta.

Eu vou mandar uma mensagem para a Jake: ‘é Jake, desculpa, mas agora quem vai dormir com o Mariano sou eu… – disparou Jojo arrancando risos de Mariano.

Mateus Reflete Sobre Indicação de Jake

Mateus deu uma tacada certeira ao indicar Jakelyne Oliveira para eliminação. Antes de indicar a Miss, o ator estava na dúvida se mandava Lidi Lisboa para a berlinda, já que a atriz é seu desafeto dentro de A Fazenda 2020 desde o início do programa. Mas em conversa com Jojo, Carrieri disse que teve boas justificativas para indicar a Jake para roça.

Agora pensa, ela que diz que gosta da Teté, é super próxima da Teté e fica chateada comigo porque eu dei R$ 10 mil para a Teté? Por***, pra mim, não cola essa. É egoísmo da parte dela. E me mandou para a baia para me puxarem para a roça e não ela. Aí, ela não quer uma reação minha? A reação foi mandar ela pra roça. Eu era o fazendeiro. Desculpe, era o jogo. Se ela voltasse fazendeira, eu ia para a roça e é do jogo.

Lidi Lisboa Não Gostou do Resultado da Eliminação

Se teve gente satisfeita com a tacada perfeita com sua indicação para roça em A Fazenda 2020, também tiveram aqueles que não gostaram nada do resultado da eliminação. Lidi Lisboa é uma delas. A fazendeira não concordou com o a atitude do público em optar por Jojo ao invés da Miss, e disse isso durante conversa com Biel e Tays.

Roça muito ingrata. Nossa, 300 Jakelynes. Gente, é sério, é muito difícil viver com Jordana. É insuportável. 500 mil Jakelynes. Meus Deus! Tá ótimo, gente (ironica). Ninguém tem problema com Jordana. Todo mundo abaixa a cabeça e tá tudo certo. Ela não concorda comigo e eu não concordo com ela.

Também durante a noite, Mariano disse que essa roça foi muito ingrata, já que colocou Jakelyne Oliveira no meio da briga entre Jojo e Biel. Stéfani concordou com o sertanejo e disse que tanto Jojo como Biel já tem torcidas fortes antes de A Fazenda 2020, e que a desavença entre eles intensifica na decisão do público na hora do voto.